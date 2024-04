Helldivers 2: Arrowhead über die Herausforderung, relevant zu bleiben

Rückendeckung bekommt das Studio unter anderem von Sony, die zwar gewisse Ansprüche an Ziele mit Helldivers 2 haben, gleichzeitig aber keinen Druck aufbauen oder sie dazu forcieren, irgendwelche Dinge zu tun, die das Studios selbst vielleicht nicht möchte. „Make great game for players. We trust you.’, heißt es hier.

„Die Anforderungen und Erwartungen an das Studio sind hoch, alle Augen sind auf uns gerichtet und wir haben ein einziges Ziel – dies zum besten Live-Spiel zu machen, das sie jemals gespielt haben. Wir müssen nur unseren Schritt und unser Gleichgewicht finden. Es ist ein heißes Thema im Studio und es tut mir leid für die schlampigen Fehler, die wir in letzter Zeit gemacht haben.“

Arrowhead sieht sich derzeit in einer Situation, in der alle Augen auf sie gerichtet sind. Das befeuert den Anspruch, das beste Live-Service-Spiel zu bieten, das es jemals gegeben hat. Gleichzeitig bewahrt es einen jedoch nicht davor, auch Fehler zu machen.

„Wir wollen das Beste in der Branche liefern und stimmen unsere Bemühungen beim Fixing vs neue Dinge ab. Es ist leicht zu sagen: „Nur fixen, nicht hinzufügen“, aber die Realität der Wettbewerbsfähigkeit in dieser Branche ist, dass wir beides tun müssen, um relevant zu bleiben.“

Dem Entwickler Arrowhead ist mit Helldivers 2 in diesem Jahr einer der großen Hits gelungen, das seit Wochen kontinuierlich im Gespräch ist. Nun steht der Entwickler vor der Herausforderung, auch in Zukunft relevant zu bleiben.

