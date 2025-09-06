Helldivers 2 auf Xbox ein Hit, aber Microsoft winkt bei weiteren PS5-Spielen ab

Helldivers 2 auf Xbox? Ja, das Ding verkauft sich – und das, obwohl es von PlayStation kommt. Microsoft selbst spricht von einem „überraschenden Erfolg“ und betont gleichzeitig: Erwartet nicht, dass jeder PS5-Titel so einschlägt. Die offizielle Einschätzung lautet: Helldivers 2 ist die Ausnahme, nicht die Regel. Shooter mit Multiplayer-Charme? Klar. Action-Adventure-Hits wie Ghost of Tsushima oder God of War? Eher nicht.

Laut off-the-record Gesprächen von Jez Gordon von Windows Central mit Xbox-Vertretern während der Gamescom und danach bestätigten diese die Einschätzungen: Xbox-Spieler haben ein starkes Interesse an PlayStation-Spieler. Das gleiche Report zeigte auch, dass auch andere Spieler dort besser laufen, etwa Madden NFL.

Die aktuellen Zahlen liefern einen interessanten Einblick in die Xbox-Basis: Zwar kleiner als die der PS5, doch anscheinend besonders engagiert und kaufkräftig.

Unterschiede zwischen Xbox- und PS5-Spielern

Im Gegensatz dazu verkaufte sich Mafia: The Old Country auf Xbox deutlich schlechter als auf PlayStation. Microsoft führt dies auf die unterschiedliche Ausrichtung der Plattformen zurück: PlayStation hat sich durch gezielte Action-Adventure-Titel wie Uncharted oder God of War eine Kernzielgruppe aufgebaut, die stark in diese Genres investiert. Xbox hingegen scheint auch für Shooter- und Sports-Spieler ein besonders attraktives Umfeld zu bieten.

Diese Daten deuten darauf hin, dass Xbox-Spieler tendenziell Spiele bevorzugen, die hohe Interaktivität, Multiplayer-Optionen oder kompetitive Mechaniken bieten. PS5-Spieler wiederum umfassen viele Gelegenheitsspieler, jüngere Zielgruppen oder Nutzer, die sich eher an größeren Singleplayer-Erlebnissen orientieren.

Helldivers 2 ist die Ausnahme

Offizielle Stimmen von Microsoft machen deutlich: Helldivers 2 stellt einen Sonderfall dar. Titel mit ähnlichen Verkaufszahlen und Spielerinteresse werden nicht als Regel gesehen. Für künftige Portierungen sind vor allem Multiplayer- oder Service-orientierte Spiele interessant – klassische Singleplayer-Exklusivtitel wie The Last of Us oder God of War sind bislang nicht vorgesehen.

Helldivers 2 funktioniert auf Xbox, weil es mehrere Faktoren kombiniert: bekannte Markenmechaniken, Multiplayer-Integration und crossplay-freundliches Design. Andere PS5-Spiele könnten diese Bedingungen nicht erfüllen und damit weniger erfolgreich sein.

Helldivers 2 zeigt, dass Crossplay-Experimente von PlayStation auf Xbox möglich sind, jedoch nicht automatisch für alle Titel gelten. Microsoft betont, dass solche Erfolge die Ausnahme bleiben. Verkaufszahlen wie bei Madden oder Helldivers 2 spiegeln die Besonderheiten der Xbox-Basis wider und verdeutlichen die unterschiedliche Zielgruppenstruktur im Vergleich zur PS5.