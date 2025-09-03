Helldivers 2 auf Xbox erfolgreicher als auf PS5, folgen Days Gone, Returnal & Co.?

Helldivers 2 sorgt aktuell für Aufsehen: Das Spiel, das ursprünglich als PS5-Exklusivtitel gestartet ist, verkauft sich auf der Xbox in der Launch-Woche sogar besser als damals auf Sonys eigener Hardware. Eine Entwicklung, die nicht nur überrascht, sondern auch Fragen aufwirft: Öffnet Sony damit die Tür für weitere Spiele wie Days Gone oder Returnal auf der Konkurrenzkonsole?

Helldivers 2 legt Traumstart auf Xbox hin

Zahlen von Alinea Analytics sollen zeigen: Sechs Tage nach dem Xbox-Release gingen rund 926.000 Exemplare von Helldivers 2 über den digitalen Ladentisch. Zum Vergleich: Die PS5-Version schaffte im selben Zeitraum 2024 „nur“ 633.000 Verkäufe. Das ist nicht nur ein Achtungserfolg, sondern ein klares Signal: Xbox-Spieler haben auf diesen Titel gewartet, und sie greifen kräftig zu.

Parallel dazu erschien auch Gears of War: Reloaded auf der PS5 und verkaufte sich immerhin 259.000 Mal. Dass Sony-Spieler nun Marcus Fenix zocken können und Xbox-Spieler Seite an Seite in Helldivers 2 kämpfen, wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen.

Welche Sony-Spiele könnten folgen?

Die spannende Frage ist: Bleibt es bei einem Ausreißer wie Helldivers 2, oder wagt Sony tatsächlich den nächsten Schritt? Potenzielle Kandidaten gäbe es genug:

Days Gone : Der Zombie-Biker-Trip von Bend Studio gilt als unterschätzt. Auf Xbox könnte das Spiel ein zweites Leben bekommen.

: Der Zombie-Biker-Trip von Bend Studio gilt als unterschätzt. Auf Xbox könnte das Spiel ein zweites Leben bekommen. Returnal : Der Rogue-like-Shooter von Housemarque ist technisch beeindruckend, hat aber auf der PS5 eher eine Nische besetzt. Auf Xbox könnte er mehr Spieler erreichen.

: Der Rogue-like-Shooter von Housemarque ist technisch beeindruckend, hat aber auf der PS5 eher eine Nische besetzt. Auf Xbox könnte er mehr Spieler erreichen. Sackboy: A Big Adventure oder Ratchet & Clank: Rift Apart: Familienfreundliche Titel, die das Xbox-Portfolio abrunden könnten.

Ob The Last of Us, Uncharted oder Spider-Man jemals auf Xbox erscheinen, darf man dagegen bezweifeln, denn das sind Sonys Kronjuwelen, die man wohl weiterhin exklusiv halten will. Infrage kämen eher Titel, die weniger gut laufen oder auch für Nintendo Switch erschienen sind, siehe LEGO Horizon Adventures. Aber dass überhaupt über solche Szenarien diskutiert wird, zeigt, wie stark sich die Branche verändert.

Vom Konsolenkrieg zur offenen Zukunft

Microsoft hat die eigene Strategie längst angepasst. Titel wie Forza Horizon 5 oder Indiana Jones and the Great Circle sind inzwischen auch auf PlayStation verfügbar. Sony dagegen testet gerade vorsichtig das Terrain. Doch Helldivers 2 beweist: Ein PlayStation-Spiel kann auch auf Xbox ein Hit sein.

Für Spieler ist das eine gute Nachricht. Der ewige Konsolenkrieg verliert an Bedeutung, und statt Mauern entstehen Brücken. Wer sich bisher für eine Plattform entscheiden musste, hat künftig vielleicht die Wahl, seine Lieblingsspiele überall zu erleben.

Helldivers 2 ist mehr als ein Xbox-Hit, es ist ein Testlauf. Sony sieht nun schwarz auf weiß, dass eine Multiplattform-Strategie funktioniert. Ob daraus ein echter Trend wird, hängt davon ab, wie mutig das Unternehmen mit seinen Marken umgeht.

Die große Frage bleibt: Würdet ihr euch wünschen, dass Spiele wie Days Gone oder Returnal den Sprung auf die Xbox schaffen? Oder ist Exklusivität für euch weiterhin ein Kernstück der PlayStation-DNA?