Helldivers 2: Die Kriegsanleihe „Diener der Freiheit“ – startet in Kürze

Dazu gibt es neue symbolträchtige Helme und Umhänge wie „Fre Liberam“ und „Per Democrasum“, die eure Treue optisch unterstreichen. Wer seine Hingabe an die gerechte Sache besonders betonen will, kann den Titel „Diener der Freiheit“ annehmen und mit der neuen Geste „Waffe hochheben“ klarstellen, dass es nur einen wahren Weg gibt.

What do you think?