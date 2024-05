Helldivers 2: Ein „wunderbares“ Tribut an Starship Troopers

„Helldivers 2“ begeistert seit Wochen die Spieler auf der PS5 und dem PC und gilt inzwischen als eines der größten Hits in diesem Jahr. Dieser Erfolg ist auch an jenen nicht vorbeigegangen, die zum Teil als Inspiration für das Spiel dienten.

Diese bezog der Entwickler Arrowhead unter anderem aus Blockbuster-Film „Starship Troopers“, in dem Casper Van Dien in der Rolle von Johnny Rico zu sehen war. Dieser ist ein riesiger Fan von „Helldivers 2“ und sieht in dem Spiel eine Art Tribut an „Starship Troopers“.

Gegenüber Gamology sagte Van Dien:

„Ich sehe all das. Ich sehe, wie die Jungs reden und was sie sagen. Ich sehe die Bugs und alles. Es ist eine Hommage an Starship Troopers. Es ist wirklich wunderbar.“

Zudem kam die Frage auf, ob er gerne selbst in „Helldivers 2“ einen Auftritt hätte, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Die Antwort darauf liegt im Grunde auf der Hand:

„Natürlich liebe ich die Idee von Helldivers 2. Ich finde, General Brasch sieht großartig aus. Ich denke … man weiß nie, was passieren könnte. Ich bin offen dafür, was passiert. Ich habe bereits das Gefühl, ein Teil davon zu sein. Man weiß nie, ob Helldivers oder Starship Troopers: Extermination kommt, ich wäre aber sehr daran interessiert. Das finde ich cool. Ich lege großen Wert auf mein Raumschiff, das wissen sie. Ich liebe es, Johnny Rico zu sein, aber der General sieht hier ziemlich cool aus.“

Helldivers 2 setzt bald PSN-Account auf Steam voraus

An anderer Stelle verärgert Arrowhead derzeit die Steam-Spieler damit, dass ab dem 06. Mai ein PSN-Account-Linking vorausgesetzt wird. Dies war ohnehin der Plan, verzögerte sich jedoch aufgrund technischer Schwierigkeiten.

Hier erklärt Sony:

„Aufgrund technischer Probleme beim Start von Helldivers 2 haben wir zugelassen, dass die Verknüpfungsanforderungen für Steam-Konten mit einem PlayStation Network-Konto vorübergehend optional sind. Diese Schonfrist läuft nun ab. Die Kontoverknüpfung spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz unserer Spieler und bei der Wahrung der Werte der Sicherheit, die bei PlayStation- und PlayStation Studios-Spielen geboten werden.

Dies ist unsere wichtigste Möglichkeit, Spieler vor Missbrauch zu schützen, indem wir die Sperrung von Spielern ermöglichen, die sich an dieser Art von Verhalten beteiligen. Es gibt Spielern, die gesperrt wurden, auch das Recht, Berufung einzulegen. Daher müssen ab dem 6. Mai alle neuen Helldivers 2-Spieler auf Steam ihr Steam-Konto mit einem PlayStation Network-Konto verbinden.“

Bereits bestehenden Helldivers 2-Spieler bekommen eine längere Übergangfrist, die ab dem 30. Mai beginnt auszulaufen. Die endgültige Umstellung erfolgt am 04. Juni 2024. Das finden zahlreiche Spieler trotzdem nicht gut, die „Helldivers 2“ auf Steam deshalb mit negativen Reviews überziehen.