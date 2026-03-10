Helldivers 2: Entrenched Division Warbond bringt die Schaufel!

Die Schaufel ist endlich da: Arrowhead schickt uns am 17. März mit dem „Entrenched Division“ Warbond in „Helldivers 2“ direkt in den Schlamm der Schützengräben. Zwischen Flammenwerfern im Rucksack-Format und taktischem Gas-Beschuss wird das Schlachtfeld von Helldivers 2 bald deutlich dreckiger.

Das absolute Highlight für viele Fans dürfte das CQC-73 Entrenchment Tool sein. Richtig gelesen: Wir bekommen eine Schaufel als Sekundärwaffe. Das ist genau der humorvolle, aber funktionale Vibe, den die Community an Helldivers liebt.

Statt in den Überresten von Kolonisten nach Werkzeug zu suchen, graben wir uns jetzt direkt nach der Landung ein. Es ist diese Liebe zum Detail bei den Nahkampf-Optionen, die das Team-Play auf eine sehr physische Ebene hebt.

Feuer und Gas: Die neue Offensive

In Sachen Feuerkraft legt Arrowhead massiv nach. Der B/FLAM-80 Cremator kommt als schwerer Flammenwerfer mit eigenem Tankrucksack daher – perfekt, um ganze Tunnel der Bugs in Schutt und Asche zu legen. Wer es kompakter mag, greift zur SMG/FLAM-34 Stoker, einer Maschinenpistole mit integriertem Verbrennungsaufsatz. Die Kombination aus Projektilen und Hitze verspricht eine extrem hohe Kontrolle über heranstürmende Horden.

Besonders spannend für Taktiker ist das A/GM-17 Gas Mortar Sentry. Automatisierte Gas-Geschosse könnten die Meta für Verteidigungsmissionen komplett umkrempeln, solange man nicht selbst in die grüne Wolke rennt. Die P-69 Veto Pistole mit ihren jet-unterstützten Projektilen rundet das Arsenal ab und sorgt dafür, dass wir uns Feinde auch im Rückzug vom Leib halten können. Ein Arsenal, das klar auf Gebietskontrolle ausgelegt ist.

Rüstungen für die Frontschweine

Die neuen Rüstungen CPG-48 Sapper (Medium) und CPH-26 Commandant (Light) bringen den „Vintage“-Look der Weltkriege in den Weltraum. Der Sapper-Anzug liefert dank der Grenadier-Passiv einen Bonus auf Sprengstoffresistenz und zusätzliche Taschen für Granaten – passend zur neuen G-48 Giga Grenade, die zwar schwer ist, aber dafür Löcher in die feindlichen Linien reißt. Der Commandant-Look wirkt dagegen fast schon unheimlich akkurat und bietet mit der Hazmat-Eigenschaft Schutz gegen Gas und Explosionen sowie reduzierten Rückstoß für Pistolen. Das ist genau das Gear, das man braucht, wenn man den Trupp aus dem Graben heraus koordinieren will.

Arrowhead liefert hier genau das, was die Community sehen will: Mechaniken, die das Spiel als „entbehrlicher Soldat“ vertiefen. Die Schaufel und die Gas-Mörser sind nicht nur neue Stats, sondern verändern, wie wir die Map wahrnehmen. Der 17. März wird ein Fest für alle, die es gerne taktisch und explosiv mögen.

Was sagt ihr zur Schaufel? Werdet ihr zum Graben-Gräber oder bleibt ihr lieber beim klassischen Luftschlag aus der Distanz.