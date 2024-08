Helldivers 2: Eskalation der Freiheit hebt den Schwierigkeitsgrad an

In „Helldivers 2“ steht ab sofort das Eskalation der Freiheit-Update an, das nicht nur einen weiteren Schwierigkeitsgrad hinzufügt, sondern auch neue Gegner und Herausforderungen. Außerdem startet am 8. August die neue Premium-Kriegsanleihe „Flamme der Freiheit”, die allen Helldivern noch mehr Feuerkraft verleiht, um den Feinden der gelenkten Demokratie mächtig einzuheizen.

