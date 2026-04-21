Helldivers 2: „Exo Experts“ liefert neue Schlagkraft für den Galaktischen Krieg

Arrowhead Studios bringt am 28. April mit „The Exo Experts“ eine neue Premium-Kriegsanleihe (Warbond) für Helldivers 2, die sich fast vollständig auf mechanisierte Kriegsführung konzentriert. Das Update liefert zwei neue Exosuits, spezialisierte Waffen und ein Mobilitäts-Perk, das die Steuerung und Dynamik im Feld spürbar verändern soll.

Die Rückkehr der Schwergewichte

Die zentrale Neuerung von „The Exo Experts“ ist die Erweiterung des Exosuit-Arsenals, das bisher im Vergleich zu Infanterie-Strategems eher stiefmütterlich behandelt wurde. Mit dem EXO-51 Lumberer kehrt ein Fan-Favorit aus dem ersten Teil zurück – dieses Mal modernisiert mit einer Kombination aus Anti-Tank-Kanone und Flammenwerfer. Während der Flammenwerfer für die notwendige Massenkontrolle sorgt, schließt die AT-Kanone die bisherige Lücke bei der Bekämpfung schwer gepanzerter Ziele wie Bile Titans oder Factory Strider aus der Bewegung heraus.

Der zweite Neuzugang, der EXO-55 Breakthrough, setzt auf Verteidigung und Luftabwehr. Er ist mit einer Flak-Kanone und einem ballistischen Schild ausgestattet. Das deutet darauf hin, dass Arrowhead den Druck durch fliegende Gegner und schweren Beschuss in den aktuellen Kampagnen, wie auf Cyberstan, durch gezielte mechanische Konter auffangen möchte.

Infanterie-Upgrade

Auch für Soldaten zu Fuß gibt es in „Helldivers 2“ bald Nachschub, der vor allem auf Synergie und Spezialisierung setzt:

P-33 Missile Pistol: Eine handgeführte Raketenpistole mit Hitze-Suchkopf und Lock-On-Feature. Mit einer Trefferrate von „60 % in 100 % der Fälle“ (typischer Arrowhead-Humor) bietet sie eine kompakte Antwort auf agile Ziele.

Eine handgeführte Raketenpistole mit Hitze-Suchkopf und Lock-On-Feature. Mit einer Trefferrate von „60 % in 100 % der Fälle“ (typischer Arrowhead-Humor) bietet sie eine kompakte Antwort auf agile Ziele. MGX-42 Bullet Storm: Ein wegwerfbares Maschinengewehr mit hülsenloser Munition. Der Clou: Pro Einsatz erhält man zwei Exemplare, was die Strategie „Fire and Forget“ unterstützt.

Ein wegwerfbares Maschinengewehr mit hülsenloser Munition. Der Clou: Pro Einsatz erhält man zwei Exemplare, was die Strategie „Fire and Forget“ unterstützt. SMG-203 Gallant: Der „große Bruder“ der MP-98 Knight. Sie opfert Magazingröße für eine höhere Durchschlagskraft (Armor Penetration), was sie besonders gegen gepanzerte Automaton-Infanterie effektiv machen dürfte.

Besonders interessant für das Gameplay-Gefühl ist das neue Oxygenator-Perk der O-3 Free Spirit Rüstung. Es ermöglicht schnelleres Laufen, Sprinten und Sliden. In einem Spiel, in dem Positionierung über Leben und Tod entscheidet, ist dies ein Buff für die allgemeine Agilität, der den oft trägen Bewegungsablauf in schweren Gefechten auflockert.

Die Einbindung von Mobile White Tarnmustern und dem Titel „Exosuit Certified“ unterstreicht den thematischen Fokus: Arrowhead will die Mechs aus der Nische der „gelegentlichen Spielerei“ herausholen und sie als festen Bestandteil spezialisierter Squad-Kompositionen etablieren.

Glaubt ihr, dass die neuen Exosuits endlich die nötige Standfestigkeit haben, oder werden sie auf den höheren Schwierigkeitsgraden immer noch zu schnell zum teuren Metallschrott?