Helldivers 2 – KoOp-Gameplay & ein neuer Trailer

Jeder Spieler kann die Rolle einnehmen, die ihm am besten liegt. Sich mitten in die Schlacht zu stürzen, kann ebenso eine sinnvolle Taktik sein, wie den Gegner mit dem Scharfschützengewehr aus der Ferne ins Visier zu nehmen oder sich an den Horden der Terminiden vorbeizuschleichen.

Arrowhead Game Studios enthüllte heute neue Details zum KoOp-Gameplay in Helldivers 2, die außerdem einen neuen Trailer zeigen, der ersten Einblick in das Kampfsystem und den Koop-Modus gibt.

What do you think?