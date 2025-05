Helldivers 2: Neue Gegner, neue Waffenanpassung – das Universum schlägt härter zurück

Die galaktische Bedrohung schläft nicht – und das sollten die Helldivers längst wissen. Mit dem neuesten Update für Helldivers 2 schicken Arrowhead Game Studios eine brandgefährliche Frischzellenkur ins Spiel, die selbst den abgebrühtesten Veteranen ins Schwitzen bringt. Wer dachte, die Kampftruppen der sogenannten Illuminierten wären schon auf Höchstniveau unterwegs, bekommt jetzt Nachhilfe in Sachen Chaos.

Rauch am Himmel, Schmerz am Boden

Die Flotte der Illuminierten wurde drastisch aufgerüstet. Allen voran: Die Rochen – fliegende Kampfmaschinen, die wie ein Alptraum am Horizont erscheinen, um Helldivers mit präzisen Luftangriffen zu erledigen. Sie sehen nicht nur gefährlich aus, sie handeln auch so. Wer hier ohne Plan in die Schlacht zieht, endet schneller als Fußnote in einem Einsatzbericht.

Dann wäre da noch der Halbmond-Aufseher – eine Mischung aus Panzer und Strategen-Albtraum. Seine Spezialität? Sperrfeuer auf Deckung suchende Einheiten. Sich zu verstecken ist zwecklos. Der Typ weiß genau, wo du bist – und dass du dort bleiben willst. Genau deshalb jagt er dich da raus.

Und schließlich der Fleischmob: Ein groteskes Biest, zusammengeflickt aus Stimmlosen-Überresten, das wie ein wandelnder Albtraum auf dich zuwalzt. Man hört ihn nicht – man spürt ihn. Wer ihn erledigen will, braucht Feuerkraft, Koordination und vermutlich ein Gebet.

Feuerkraft nach Maß

Zum Glück gibt’s für die Helldivers auch Nachschub – in Form eines überarbeiteten Waffensystems. Primärwaffen lassen sich nun Stück für Stück aufleveln, Zubehörteile freischalten und – für die Eitelkeit auf dem Schlachtfeld – neue Designs anwenden. Endlich kann man nicht nur schießen, sondern dabei auch gut aussehen.

Der Über-Store wird ebenfalls überarbeitet. Mit einer Notfallerweiterung sorgt Arrowhead dafür, dass begehrte Items nicht mehr auf eine Gnadenrotation warten müssen. Was du brauchst, ist da – sofort. Ob Panzerung, Waffen oder sonstiger Krimskrams: Wer zahlt, spart Zeit. Ein Hoch auf die Effizienz.

Helldivers 2 bleibt nicht stehen – es marschiert, fliegt und stampft weiter Richtung Kriegshölle. Und genau das lieben wir daran.