Helldivers 2 – Premium-Kriegsanleihe „Wahrheitsvollstrecker“ ab sofort verfügbar

In Helldivers 2 stellen Kriegsanleihen eine Art Live-Service dar, der regelmäßig mit neuen Inhalten ausgestattet wird. Wer die Anleihe „Wahrheitsvollstrecker“ erwirbt, bekommt Zugriff auf eine Reihe beeindruckender Werkzeuge, die spezielle Eigenschaften bieten und das Gameplay entscheidend verändern können. So stehen euch neue taktische Möglichkeiten zur Verfügung, um eure Stellung auf Über-Erde zu verteidigen und eure Gegner das Fürchten zu lehren.

