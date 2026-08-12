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Helldivers 2 stürmt PlayStation Plus – zusammen mit dem „Devoid of Liberty“-Update

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Helldivers 2 landet bei PlayStation Plus Extra/Premium. Dazu bringt das Devoid of Liberty Update neue Illuminate-Gegner, SEAF-Mitmacher und 300 Ränge

Helldivers 2 Playstation Plus

Sony bringt den Koop-Hit „Helldivers 2“ ab sofort ins Game Catalog von PlayStation Plus Extra und Premium. Zeitgleich spendiert Arrowhead dem Spiel das neue Update „Devoid of Liberty“ mit frischen Void-Missionen und den Illuminate.

Das Timing könnte kaum besser sein. Die Entwickler schicken mit dem Release direkt das große Update „Devoid of Liberty“ an den Start, das uns tief in den sogenannten Void zieht. Die Planeten dort sind komplett mutiert, die Umgebungen verzerrt.

Für uns Spieler bedeutet das eine Schicht frischer Einsätze. Wir sollen Spire der Illuminate zerstören, Gateways knacken und Basen infiltrieren. Nebenbei gibt es neue Nebenziele wie die Extraktion von Forschungsmaterialien oder das Freischalten zweiter Landezonen. Punkt.

Neue Biester, KI-Soldaten und Level-Cap

Die Bedrohung hat ein Gesicht bekommen. Auf den Schlachtfeldern warten zwei fiese Mutationen auf uns: Der blitzschnelle Wretch weicht Kontern mühelos aus. Der Crusher marschiert unaufhaltsam auf uns zu, hält massig Schaden aus und regeneriert sich. Man muss ihn fokussieren.

Damit die Solo-Spieler und kleinen Trupps nicht untergehen, hat Arrowhead SEAF-Platoons eingebaut. Die Landungsschiffe werfen KI-Soldaten ab, die uns mit Stims heilen und an der Front mitkämpfen. Wer mag, drückt ihnen per Handshake oder Umarmung einen Moralboost auf. Dazu steigt das Ränge-Limit auf satte 300 Sicherheitsstufen.

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Das Upgrade liefert genau den Nachschub, den der galaktische Krieg gebraucht hat. Mehr Spieler durch den PS-Plus-Import treffen auf härtere Gegner und sinnvolle Support-Mechaniken.

Als Extra gibt es ein globales Community-Event: Bis zum 18. August müssen wir gemeinsam 500 Millionen Gegner eliminieren, um vier exklusive PlayStation-Avatare abzugreifen. Kein Hexenwerk bei den aktuellen Spielerzahlen.

Bringt die KI-Unterstützung durch die SEAF-Truppen die erhoffte Dynamik für eure Runden oder nerven euch Bot-Kameraden in Koop-Shootern eher?

Gta Pre Order Release
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