Helldivers 2 – Xbox-Erfolg unterstreicht Sonys Multiplattform-Strategie

Helldivers 2 startet auf Xbox überraschend stark. Über 600.000 Verkäufe zeigen, wie Sony mit Live-Service-Spielen neue Wege geht, aber was heißt das für die Zukunft?

Helldivers 2 Xbox

Helldivers 2 hat es tatsächlich geschafft. Das Koop-Spektakel, das ursprünglich nur für PS5 und PC erschien, legt auf Xbox einen erstaunlich soliden Start hin. Laut Schätzungen von Alinea Analytics wurden bereits über 600.000 Einheiten auf Series X|S verkauft, und das wohlgemerkt ohne Game Pass-Boost.

Ein Live-Service-Testlauf für Sony

Für Sony ist Helldivers 2 ein Experiment. Bisher hielt man seine Spiele streng im eigenen Ökosystem, doch Live-Service-Titel funktionieren nur, wenn die Spielerschaft groß bleibt. Dass man also nach über einem Jahr auch Xbox-Spieler ins Boot holt, passt ins Bild: mehr Spieler, mehr Ingame-Käufe, längere Lebensdauer.

Während Final Fantasy XVI auf Xbox weitgehend unterging, scheint Helldivers 2 genau das richtige Publikum zu treffen. Das Spiel taucht aktuell sogar in den Top 20 der meistgespielten Xbox-Games auf, zwischen Dauerbrennern wie Fortnite oder Roblox ist das ein respektabler Platz. Im Gegenzug feierte Gears of War Reloaded einen großen Erfolg auf PlayStation, das in den ersten 3 Tagen über 1 Million Spieler hinter sich versammeln konnte.

Vorsicht bei den Zahlen

Die 12 Millionen Verkäufe auf PC und rund 5 Millionen auf PS5 sind schon länger bekannt, jetzt also die 600.000 auf Xbox. Klingt ordentlich, aber: Alinea Analytics spricht zwar von hoher Genauigkeit, doch letztlich handelt es sich nur um Schätzungen. Absolute Gewissheit gibt es nicht. Trotzdem zeigt der Trend, dass das Spiel gut angenommen wird.

Die spannendere Frage bleibt, ob Sony nun die Schleusen für weitere Xbox-Ports öffnet? Helldivers 2 ist ein Live-Service-Spiel, da ist Plattformvielfalt fast Pflicht. Aber Titel wie Spider-Man oder God of War Ragnarök sind andere Hausnummern. Sie sind das Aushängeschild der PlayStation-Marke, und deren kurzfristige Xbox-Versionen sind schwer vorstellbar.

Mein Tipp: Sony wird weiterhin selektiv vorgehen. Live-Service auf allen Plattformen, Prestige-Singleplayer dagegen zeitexklusiv oder langfristig nur für PC. Die Xbox-Version von Helldivers 2 ist damit weniger eine strategische Kehrtwende, sondern schlicht eine logische Business-Entscheidung.

Helldivers 2 beweist, dass PlayStation-Spiele auf Xbox durchaus funktionieren können, wenn das Genre passt. Ob daraus aber gleich ein allgemeiner Strategiewechsel entsteht? Eher nicht. Sony wird genau abwägen, wo Reichweite wichtiger ist als Exklusivität. Für Live-Service-Spiele ist das klar. Für Story-Blockbuster bleibt es zweifelhaft.

