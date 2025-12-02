Helldivers Movie: Fast & Furious-Regisseur bringt den Shooter auf die Leinwand

Sony Pictures hat Bewegung in das lange schweigende Helldivers-Filmprojekt gebracht. Justin Lin, bekannt aus mehreren Fast & Furious-Filmen, wird Regie führen. Das Drehbuch stammt von Gary Dauberman, der hinter Horrorhits wie It und Annabelle steckt.

Helldivers erreicht Hollywood – mit großen Namen

Helldivers ist eine der Marken, die erst 2024 richtig durchgestartet ist. Der Multiplayer-Shooter entwickelte sich schnell zu einem globalen Phänomen, war viral auf Social Media und mit stetigen Updates auch Monate nach Release relevant. Das Spiel hat mittlerweile sogar einen Port auf Xbox erhalten, also eine solide Basis, um das Franchise ins Kino zu bringen.

Nach der ersten Ankündigung im Januar 2025 herrschte lange Funkstille, jetzt sind erstmals prominente Köpfe genannt worden. Justin Lin wird das Projekt leiten und laut The Hollywood Reporter die „Menschlichkeit“ des Spiels betonen, inklusive aktueller Themen und einer ausgebauten Welt. Geplant ist eine Geschichte um ein Elite-Squad von Helldivers, das gegen außerirdische Kreaturen und für die Sicherheit der Super Earth kämpft.

Justin Lin und Gary Dauberman: Action trifft Horror-Expertise

Lin ist ein erfahrener Action-Regisseur. Wer in den 2010er-Jahren Fast & Furious verfolgt hat, kennt seinen Stil: schnelle Schnitte, große Set-Pieces, klares Storytelling für Mainstream-Publikum. Neben Helldivers arbeitet er aktuell an der Adaption von One Punch Man.

Gary Dauberman bringt einen ganz anderen Ton ein. Als Drehbuchautor für Horrorhits wie It, Annabelle und Until Dawn ist er vertraut mit Spannung, Angst und Charakterdynamik. Wie diese Kombination aus Action-Blockbuster und Horror-Expertise sich auf die Helldivers-Adaption auswirkt, bleibt abzuwarten.

Erwartungen vs. Realität

Konkrete Cast-Infos oder weitere Crew-Mitglieder wurden noch nicht veröffentlicht. Ob die Filmversion die Tiefe und den Multiplayer-Geist des Spiels einfängt, ist unklar. Das Projekt hat Potential, aber der Erfolg hängt davon ab, wie gut Lin und Dauberman das Spieluniversum ins Kino übertragen, ohne die Spielerfahrung zu verwässern.

Die Kombination aus Lin und Dauberman ist spannend. Helldivers ist ein Multiplayer-Shooter, kein Horror- oder Action-Einzelheldenfilm. Hollywood könnte hier den Kern des Spiels verfehlen, aber bei den richtigen Entscheidungen könnte es auch eine Action-Adaption werden, die Spieler und Kinopublikum gleichermaßen anspricht.