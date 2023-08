Hello Engineer für PS5 angekündigt, erscheint bald

Hello Engineer erscheint am 17. August 2023.

Neben einem Story-Modus, in dem man allein oder mit Freunden an Herausforderungen, Rätseln und Bosskämpfen arbeiten kann, gibt es zusätzlich einen Sandbox-Modus, der ohne Einschränkungen daherkommt und wo sich ultimative Maschine seiner Träume erschaffen lassen.

Hello Engineer richtet sich vor allem an kreative Köpfe und erfahrende Ingenieure, die aus Rahmenteilen, Zahnrädern, Motoren, Rädern, Waffen und sogar Düsentriebwerken aus dem Vergnügungsparkschrott verschiedene Fahrzeuge bauen, die eurten sich ständig ändernden Anforderungen entsprechen. Dazu gehören auch erweiterte Funktionen wie elektrische Schaltkreise und intelligente Module, die für erfahrene Ingenieure zugänglich sind, um selbstfahrende mechanische Fahrzeuge oder mechanische Kreaturen zu bauen.

Hello Engineer ist ein Multiplayer-Maschinenbauspiel im Hello Neighbor-Universum. Bis zu vier Spieler sammeln, basteln und meistern hier unterschiedliche Herausforderungen in der bizarren Welt eines geheimnisvollen Vergnügungsparks. Das Ziel ist es, unglaubliche Maschinen aus Schrott zusammenzubauen und seine gruseligen Nachbarn und seine bösen Bots herauszufordern.

Ursprünglich für Stadia angekündigt, bringt TinyBuilds das Spin-Off Hello Engineer in Kürze für PS5, Xbox und den PC auf den Markt. Eine spielbare Demo für PC und Xbox ist schon jetzt verfügbar.

