Hellraiser: Revival – Doug Bradley zeigt uns die Qualen von Pinhead

Saber Interactive enthüllt neue Details zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Mit Doug Bradley, der Genesis Configuration und echtem Survival-Horror.

Clive Barkers Hellraiser Revival

Saber Interactive lässt die Ketten rasseln und liefert mit einem neuen Developer Diary tiefe Einblicke in die erste richtige Videospiel-Adaption von „Hellraiser: Revival„. Dass Doug Bradley persönlich vor der Kamera steht, gibt dem Projekt genau das nötige Gewicht.

Der Fokus des „Origins“-Entwicklertagebuchs liegt spürbar auf der Atmosphäre und der Lore-Treue. Das Team von Saber Interactive greift nicht nur die Filme auf, sondern bedient sich am gesamten Fundament aus Büchern und Comics. Es geht um das Gefühl der Ausgeliefertheit, kombiniert mit der bizarren Ästhetik der Cenobiten.

Man merkt sofort: Hier soll nicht einfach nur ein Slasher entstehen, sondern eine Reise in das Labyrinth, die die Grenze zwischen Schmerz und Erlösung verwischt. Ein mutiger Schritt, der die Hardcore-Fans der ersten Stunde abholen dürfte.

Die Macht der Genesis Configuration

Spannend wird es bei den Mechaniken. Wir schlüpfen in die Rolle eines Suchenden, der seine große Liebe aus den Klauen der Unterwelt befreien muss. Dabei verlassen wir uns nicht nur auf klassische Waffen, sondern nutzen die infernalen Kräfte der „Genesis Configuration“ – der ikonischen Puzzle-Box. Dieser Mix aus irdischem Arsenal und übernatürlichen Fähigkeiten könnte dem Survival-Horror eine taktische Tiefe verleihen, die über das bloße Weglaufen hinausgeht. Wenn das Waffen-Handling und die Macht-Phantasie der Box richtig ineinandergreifen, erwartet uns hier ein echtes Brett.

Die Beteiligung von Doug Bradley ist ein massiver Vertrauensbeweis für die Community. Die Entscheidung, eine komplett neue Geschichte im Hellraiser-Kosmos zu erzählen, gibt den Entwicklern die nötige Freiheit, ohne die Vorlagen zu kopieren. Wenn Saber die Balance zwischen dem psychologischen Horror der Vorlage und modernem Action-Gameplay hält, könnte das der Horror-Hit des Jahres werden. Die Erwartungen sind nach diesem Video definitiv steil nach oben geschossen.

Die Puzzle-Box als Waffe und Werkzeug – glaubt ihr, das Gameplay kann die surreale Grausamkeit der Filme einfangen, oder wird es am Ende doch ein gewöhnlicher Shooter mit Leder-Optik?

