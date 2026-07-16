Hellraiser: Revival – Neues Video zeigt kranken Horror

Doug Bradley kehrt als Pinhead zurück und das neue Entwicklertagebuch zu „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ beweist, dass Boss Team Games am 8. Oktober 2026 keine Gefangenen macht.

Der Survival-Horror-Titel für PS5, Xbox Series X|S und PC will das Genre nicht über billige Schockmomente definieren, sondern dringt tief in philosophische Abgründe vor.

Kultisten und gescheiterte Seelen

Wir kämpfen im Spiel nicht nur gegen die ikonischen Zenobiten, sondern legen uns vor allem mit zwei vollkommen unterschiedlichen, feindlichen Fraktionen an. Da ist zum einen die Scharlachrote Kirche, ein menschlicher Kult unter der Führung eines charismatischen Mannes namens Marlowe. Diese Fanatiker nutzen die legendäre Genesis-Box, um ein perverses Paradies voller Ausschweifungen zu erschaffen. Sie agieren klug, nutzen Waffen und nutzen fiese Taktiken. Gefährliche Gegner.

Auf der anderen Seite stehen die Unwürdigen. Das sind bemitleidenswerte, mutierte Kreaturen, die an den sadistischen Prüfungen der Zenobiten gescheitert sind und nun als deformierte Ausgestoßene durch das Labyrinth irren. Sie greifen uns in unberechenbaren Scharen an. Ein krasser Kontrast.

Sex, Schmerz und Trypophobie

Das Entwicklerteam betont, dass Gewalt hier niemals nur Selbstzweck ist. Groteske Szenen werden gezielt mit ästhetischen Elementen kontrastiert, um eine verstörende Anziehungskraft zu erzeugen. Dabei überschreitet das Spiel bewusst moralische Grenzen und thematisiert im Labyrinth sogar Drogenmissbrauch und Suizid. Harter Tobak.

Selbst die Designer stießen bei der Entwicklung an ihre mentalen Grenzen. Ein Teammitglied stellte während der Recherche zu den ekligsten Texturen fest, dass es unter Trypophobie leidet – der Angst vor Mustern aus engen Löchern. Die Monster im Spiel spiegeln das wider. Ein Albtraum für Betroffene.

Spielerisch wehren wir uns mit irdischen Waffen, den höllischen Kräften der Box und einem extrem detaillierten Zerstückelungs-System. Das Labyrinth selbst wartet zudem mit tödlichen Fallen aus rostigem Metall auf, die schnelle Reaktionen erfordern.

Geht das zu weit?

„Hellraiser: Revival“ könnte genau das unbequeme Horror-Brett werden, das dem Genre seit Jahren fehlt. Die Kombination aus psychologischem Ekel, philosophischen Fragen um Lust und Schmerz sowie dem kompromisslosen Gameplay wirkt extrem stimmig. Ob das spielerische Fundament abseits der Schockmomente trägt, muss sich zeigen. Ich bin vorsichtig optimistisch.