Hellraiser: Revival verweigert Deutschland den Vorverkauf

Während sich Fans von „Clive Barker’s Hellraiser: Revival“ inzwischen auf den 8. Oktober 2026 vorbereiten können, gibt es für Spieler in Deutschland einen kleinen, aber durchaus bemerkenswerten Haken: Die digitale Vorbestellung ist hierzulande derzeit nicht möglich.

Bürokratie stoppt den digitalen Vorverkauf

Die digitale Vorbestellung für den Survival-Horror-Titel ist heute offiziell gestartet, gilt jedoch explizit nicht für Regionen mit den Prüfungssystemen USK und CERO. Deutschland fällt unter diese Regelung. Während Käufer in den USA oder Teilen Europas die Standard Edition (39,99 US-Dollar) oder die Deluxe Edition (49,99 US-Dollar) mit Ingame-Boni direkt im PlayStation Store, auf Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 oder Steam sichern können, gucken hiesige Spieler in die Röhre.

Der Grund ist organisatorischer Natur: Ohne abgeschlossene USK-Kennzeichnung dürfen Plattformbetreiber Vorbestellungen im hiesigen Store schlicht nicht freischalten. Ein Ausfall.

Hellraiser: Revival Vorbestellungen sind offiziell gestartet

Noch kein Indizierungs-Urteil, sondern ein Zeitproblem

Ein Verbot oder eine Streichung des deutschen Marktes bedeutet diese Einschränkung nicht zwangsläufig. Der Veröffentlichungstermin am 8. Oktober 2026 bleibt bestehen. Die Restriktion beschränkt sich rein auf den digitalen Store-Vorverkauf. Physische Vorbestellungen bei Händlern laufen weiter. Sobald das USK-Siegel auf der Verpackung klebt, zieht der digitale Vertrieb im Normalfall nach.

Für Fans bedeutet das zunächst: kein Grund zur Panik, aber ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass die deutsche Einstufung noch nicht final durch ist. Sollte die USK-Freigabe zeitnah erfolgen, dürfte auch der digitale Vorverkauf im deutschen PlayStation Store beziehungsweise auf den entsprechenden Plattformen nachgezogen werden.

Bis dahin bleibt Deutschland beim Start der Hellraiser-Vorbestellungen allerdings außen vor. Pinhead darf also offenbar schon loslegen – nur der deutsche digitale Vorverkauf muss noch auf die bürokratische Erlaubnis aus der Hölle warten.