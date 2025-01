Hexen, Köpfe und Chaos: Blizzard enthüllt die Saison der Hexenmacht in Diablo IV

Mit einer düsteren Ankündigung lädt Blizzard Entertainment alle Fans von Diablo IV ein, am 21. Januar in die „Saison der Hexenmacht“ einzutauchen. Diesmal dreht sich alles um dunkle Magie, verlorene Köpfe und die verlockende Macht des Sumpfes. Ein Abenteuer, das sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge gleichermaßen fesseln wird.

What do you think?