Hi-Fi Rush wechselt ab sofort zu Krafton, was sich jetzt für Spieler ändert

Der Rhythmus von Hi-Fi Rush bleibt derselbe, aber im Hintergrund bewegt sich einiges. KRAFTON übernimmt ab sofort offiziell den Betrieb des Spiels und löst damit Bethesda Softworks ab. Für viele Fans kommt die Ankündigung nicht überraschend, denn Hi-Fi Rush stand potenziell bereits vor dem Aus. Doch die Betreiberfrage allein entscheidet darüber, wie es für ein Spiel weitergeht, und genau hier wird es interessant.

Während KRAFTON bereits erste Anpassungen an Store-Seiten vorbereitet, läuft das eigentliche Spiel für die Community unverändert weiter. Der Schritt wirkt eher wie eine organisatorische Neuordnung als ein Eingriff ins Design oder die Vision des Titels.

Was sich technisch ändert – und was nicht

Für den Übergang braucht es zwei Etappen: Die Publisher-Übernahme am 14. November und einen Patch am 4. Dezember 2025. Erst mit diesem Update werden die letzten Stellen im Spiel angepasst. Bis dahin bleibt das Bethesda.net-Login vorübergehend deaktiviert, was zu Fehlermeldungen führen kann. Laut den Entwicklern ist das ein rein technischer Nebeneffekt, keine Einschränkung des Gameplays, kein Verlust an Komfort.

Wichtig ist der Punkt Player Data: Speicherstände, Erfolge, Fortschritt, alles bleibt unangetastet. KRAFTON kommuniziert das klar genug, um Missverständnissen vorzubeugen.

Warum dieser Wechsel notwendig ist

Für Fans stellt sich weniger die Frage nach Logos im Hauptmenü, sondern was der Schritt strategisch bedeutet. KRAFTON investiert seit Jahren spürbar in hochwertige Action-Marken. Hi-Fi Rush könnte dort einen besseren Platz finden als bei einem Publisher, der seine Prioritäten zuletzt mehrfach neu sortieren musste, und das ganze Studio hinter dem Spiel aufgegeben hat.

Gleichzeitig bleibt offen, ob KRAFTON mittelfristig mehr mit der Marke vorhat, etwa Crossovers, Events oder Plattforminitiativen. Offizielle Hinweise gibt es nicht, aber die Übernahme lässt zumindest Raum für neue Perspektiven.

Am Ende bleibt die Frage: Wird Hi-Fi Rush unter neuer Führung stabiler betreut oder sogar mutig weiterentwickelt? Die kommenden Monate werden zeigen, ob dieser Übergang nur eine Formalität ist, oder der Auftakt zu etwas Größerem.