Latest

Hideaki Kamiya bringt eine Rückkehr zu Devil May Cry ins Gespräch

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

Hideaki Kamiya deutet auf X eine mögliche Rückkehr zu Devil May Cry an. Was hinter dem Statement steckt und wie realistisch ein Comeback ist.

devil may cry

Ein einziger Satz auf X reicht aus, um die Gerüchteküche um Capcoms Kult-Reihe komplett zum Kochen zu bringen. Und auf einmal steht die Rückkehr von Devil May Cry im Raum.

Antworten auf X sind selten bahnbrechende Ankündigungen. Bei Hideaki Kamiya sieht das anders aus. Auf die Frage eines Fans zum originalen Devil May Cry von 2001 reagierte der Serien-Schöpfer gewohnt kryptisch. Konkret ging es um den mysteriösen Drachen im Endkampf gegen Mundus und dessen Verbindung zu Vergils Fähigkeiten. Kamiyas knappe Antwort: Das werde klar, wenn er wieder ein DMC mache.

Ein Satz. Maximale Spekulation.

Nichts davon ist eine offizielle Projektbestätigung. Trotzdem lässt das Statement die Community nicht ohne Grund aufhorchen. Kamiya hatte damals das Fundament für das gesamte Hack-and-Slay-Genre gelegt. Das Spiel entstand ursprünglich als früher Prototyp für „Resident Evil 4“ und entwickelte sich zum eigenständigen Meilenstein. Dante wurde zur Capcom-Ikonen.

Dass der Schöpfer nach all den Jahren überhaupt laut über ein Comeback nachdenkt, entfacht die Hoffnung auf ein DMC1-Remake sofort neu. Gerüchte dazu halten sich ohnehin seit Jahren wacker.

Kühler Kopf ist angesagt. Kamiya liebt es, die Fans auf Social Media zu necken. Aktuell gibt es weder eine Bestätigung von Capcom noch handfeste Beweise für eine echte Entwicklungsphase. Es ist eine interessante Andeutung. Mehr nicht.

More Read

Onimusha Way Of The Swords
Düsterer Kyoto-Trip – Eindrücke zu Onimusha: Way of the Sword entstellt Wünsche
Monster Hunter Wilds Ascendance
Monster Hunter Wilds: Kostenlose Prolog-Demo ab sofort spielbar
Onimusha Way Of The Swords
Capcom öffnet Onimusha: frei begehbares Kyoto und 300 Parry-Animationen

Braucht das erste Devil May Cry überhaupt ein Remake von Kamiya oder ist die Reihe bei Capcoms aktueller Riege besser aufgehoben?

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

GTA 6 auf Netflix: Warum der neue Extended Look kein gewöhnlicher Trailer ist

Rockstar zeigt 20 Minuten GTA 6 zuerst auf Netflix. Take-Two-Boss Zelnick spricht…

Keine Kommentare

PlayStation Direct warnt nun auch vor dem Disc-Ende 2028

Sony stoppt ab Januar 2028 die physischen PS5-Discs komplett. Im PlayStation Direct…

40 Kommentare

PlayStation Store Summer Sale: Letzte Chance auf die Top-Bestseller

Der PS Store Summer Sale 2026 endet am 12. August: Sichert euch…

1 Kommentar

You Might Also Like