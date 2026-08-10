Hideaki Kamiya bringt eine Rückkehr zu Devil May Cry ins Gespräch

Ein einziger Satz auf X reicht aus, um die Gerüchteküche um Capcoms Kult-Reihe komplett zum Kochen zu bringen. Und auf einmal steht die Rückkehr von Devil May Cry im Raum.

Antworten auf X sind selten bahnbrechende Ankündigungen. Bei Hideaki Kamiya sieht das anders aus. Auf die Frage eines Fans zum originalen Devil May Cry von 2001 reagierte der Serien-Schöpfer gewohnt kryptisch. Konkret ging es um den mysteriösen Drachen im Endkampf gegen Mundus und dessen Verbindung zu Vergils Fähigkeiten. Kamiyas knappe Antwort: Das werde klar, wenn er wieder ein DMC mache.

Ein Satz. Maximale Spekulation.

Nichts davon ist eine offizielle Projektbestätigung. Trotzdem lässt das Statement die Community nicht ohne Grund aufhorchen. Kamiya hatte damals das Fundament für das gesamte Hack-and-Slay-Genre gelegt. Das Spiel entstand ursprünglich als früher Prototyp für „Resident Evil 4“ und entwickelte sich zum eigenständigen Meilenstein. Dante wurde zur Capcom-Ikonen.

Dass der Schöpfer nach all den Jahren überhaupt laut über ein Comeback nachdenkt, entfacht die Hoffnung auf ein DMC1-Remake sofort neu. Gerüchte dazu halten sich ohnehin seit Jahren wacker.

Kühler Kopf ist angesagt. Kamiya liebt es, die Fans auf Social Media zu necken. Aktuell gibt es weder eine Bestätigung von Capcom noch handfeste Beweise für eine echte Entwicklungsphase. Es ist eine interessante Andeutung. Mehr nicht.

Braucht das erste Devil May Cry überhaupt ein Remake von Kamiya oder ist die Reihe bei Capcoms aktueller Riege besser aufgehoben?