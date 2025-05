Hideki Kamiya über ein mögliches Devil May Cry-Remake

Kehren Dante und Co. bald in neuem Glanz zurück? Wenn es nach Hideki Kamiya geht, dann ja – zumindest, wenn Capcom ihm die Schlüssel zum legendären Franchise noch einmal in die Hand drückt. Der kreative Kopf hinter dem allerersten Devil May Cry und Mitbegründer von PlatinumGames hat sich in einem aktuellen YouTube-Video überraschend offen gezeigt: Ein Remake des kultigen Actionspiels aus dem Jahr 2001? „Würde ich natürlich sehr gerne machen“, sagt er – und man spürt: Das ist mehr als bloß höfliche Nostalgie.

Devil May Cry im neuen Gewand?

Kamiya ist inzwischen mit seinem neuen Studio Clovers wieder mit Capcom verbandelt – ein Wiedersehen, das bereits erste Früchte trägt: An einer Fortsetzung von Okami wird gearbeitet. Aber offenbar schielt er auch auf seine anderen Klassiker, allen voran Devil May Cry und das unterschätzte Viewtiful Joe. Seine Begründung: Auch wenn er seine alten Werke selten noch einmal spielt, sei ihm bei einigen Gameplay-Clips von DMC bewusst geworden, wie sehr sich Spieldesign in über zwei Jahrzehnten weiterentwickelt habe. „Das fühlt sich wirklich an wie ein 24 Jahre altes Spieldesign“, kommentiert er trocken – und damit trifft er wohl den Nerv vieler Fans, die sich nach einem modernen Reboot sehnen.

Doch Kamiya wäre nicht Kamiya, wenn er nicht gleich groß denken würde. Ein einfaches Remaster? Nicht mit ihm. Wenn, dann müsse es ein vollständiges Remake von Grund auf sein – mit zeitgemäßer Technik und modernen Mechaniken, versteht sich. Seine Botschaft an Capcom: „Überlasst das mir!“

Noch nichts offiziell

Ob es tatsächlich so weit kommt, bleibt abzuwarten. Kamiya selbst gibt sich zurückhaltend: „Ich denke nicht ernsthaft darüber nach, es sei denn, es passiert wirklich.“ Dennoch: Zwischen den Zeilen klingt mehr als nur ein nostalgischer Wunsch durch – sondern vielmehr ein offenes Angebot an Capcom, einen ihrer ikonischsten Titel mit der Originalvision neu zu beleben.

Und auch Viewtiful Joe, die stilisierte Superhelden-Bombe aus GameCube-Zeiten, hat Kamiya nicht vergessen. Dass er auch dieses Franchise gerne neu interpretieren würde, unterstreicht, wie viel kreative Energie derzeit bei Clovers aufgeladen ist.

Interessant ist auch seine Haltung zu bestehenden Marken: Für Kamiya zählt nicht, ob ein Spiel neu oder alt ist – entscheidend sei allein, ob es spannend genug ist, um daraus etwas Eigenständiges zu „clovern“. Und wenn das stimmt, dürfen sich Fans vielleicht bald auf ein Devil May Cry freuen, das seine Wurzeln ehrt, aber nicht an ihnen klebt.

