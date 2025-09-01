Hideo Kojima enthüllt bald nächste Projekte – OD und Physint?

Hideo Kojima und sein Team bei Kojima Productions feiern in diesem Monat ein Jahrzehnt unabhängiger Studioarbeit, und die Fans dürfen gespannt sein. Kurz vor der Tokyo Game Show 2025 lädt das Studio zu einem speziellen Jubiläumsevent, „Beyond the Strand“, am 23. September nach Tokio ein. Für die Community, die nicht vor Ort sein kann, wird die Veranstaltung auch live gestreamt. Zu erwarten sind neue Einblicke in die kommenden Projekte des Studios.

OD – Kojimas Horror-Ambitionen auf Xbox

Seit 2019 ist Kojima Productions in seiner unabhängigen Form unterwegs, gestartet mit Death Stranding und zuletzt mit der Fortsetzung dieses ungewöhnlichen Open-World-Erlebnisses. Nun arbeitet das Studio an OD, einem ambitionierten Horror-Projekt in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios. Details sind noch rar, doch die Richtung ist klar. Kojima will Spieler erneut herausfordern und eine atmosphärisch dichte, narrative Erfahrung liefern, die über klassische Genregrenzen hinausgeht. Für Fans von Kojimas Hang zum Unkonventionellen bedeutet das: Spannung, Rätsel und Storyelemente, die man so schnell nicht vergisst.

Parallel dazu hat Kojima ein weiteres Projekt angekündigt: Physint. Laut offiziellen Angaben handelt es sich um eine „brandneue, originale IP“ im Bereich Action-Espionage für PlayStation. Kojima selbst hat eingeräumt, dass die Entwicklung bis zu fünf oder sechs Jahre dauern könnte, ein Hinweis darauf, wie viel Liebe zum Detail und ambitioniertes Design hinter dem Projekt stehen dürften. Für die Spieler bedeutet das gleichzeitig Geduld und Vorfreude: Wer Kojimas Handschrift kennt, weiß, dass sich diese Wartezeit lohnen könnte.

Reflexion und neue Prioritäten

Interessant ist auch Kojimas persönliche Motivation. In Interviews hat er erklärt, dass die Erfahrungen während der Pandemie, eine schwere Krankheit und eine Augenoperation seine Sicht auf das kreative Schaffen verändert haben. Mit über 60 Jahren denkt er nun bewusst über seine verbleibende Zeit nach, sowohl für Spiele als auch für Filme. Das gibt OD und Physint einen zusätzlichen Kontext. Beide Projekte tragen nicht nur Kojimas Vision, sondern auch seine persönliche Dringlichkeit.

Ob OD oder Physint den Ton für Kojimas nächste Dekade setzen werden, bleibt offen. Klar ist: Das Studio bleibt ein Garant für eigenständige Ideen, die abseits ausgetretener Pfade funktionieren. Für Spieler bedeutet das, dass es sich lohnt, genau hinzusehen, wenn im September der Vorhang ein Stück weit gelüftet wird.