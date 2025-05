Hideo Kojima & Fatih Akin vereinen Storytelling-Kulturen in Cannes

Was passiert, wenn ein visionärer Spieledesigner und ein preisgekrönter Regisseur aufeinandertreffen? Richtig: Es könnte einer der spannendsten Diskurse über modernes Storytelling entstehen. Im Rahmen von Cannes Next, einer Innovationsplattform des Marché du Film, treffen am 18. Mai Hideo Kojima (Death Stranding, Metal Gear Solid) und Fatih Akin (Gegen die Wand, Aus dem Nichts) aufeinander. Der Titel ihres Panels: „How does technology influence storytelling?“ – eine Frage, die beide auf ihre ganz eigene Weise beantworten werden.

Kreative Kollision: Wenn Kojima auf Akin trifft

Kojima, der seit Jahren an der Schnittstelle von Videospiel, Film und Philosophie arbeitet, gilt als Meister kryptischer Welten, die sich nur durch Empathie, Geduld und Sinnsuche entschlüsseln lassen. Seine Werke sind mehr als Spiele – sie sind Erzählräume, die sich mit jedem Schritt neu definieren. Death Stranding 2: On the Beach, das am 26. Juni exklusiv für die PlayStation 5 erscheint, dürfte diesen Weg konsequent fortsetzen. Der Untertitel „On the Beach“ verspricht erneut eine düstere Meditation über Isolation, Verbindungen – und vielleicht das Ende der Welt.

Fatih Akin hingegen bringt das emotionale Gewicht des realen Lebens ins Kino. Sein neuer Film Amrum, der im Mai in Cannes vorgestellt wird und im Oktober in die deutschen Kinos kommt, knüpft thematisch an seine bisherigen Werke an: Identität, Zugehörigkeit, innerer Kampf. Akin versteht es, innere Konflikte als cineastische Katharsis auf die Leinwand zu bringen – roh, ehrlich, unbequem.

Death Stranding 2: On the Beach – Panel mit Hideo Kojima und Fatih Akin in Cannes

Technologie als Sprache des modernen Erzählens

Was verbindet die beiden? Mehr als man denkt: Beide nutzen Technologie nicht als bloßes Werkzeug, sondern als Erweiterung ihrer kreativen Sprache. Sei es die Motion-Capture-Magie bei Kojima oder die digitalen Kameratechniken Akins – Technologie ermöglicht neue Arten, das Menschliche zu zeigen. Und beide suchen in ihren Geschichten nach nichts Geringerem als der Wahrheit in einer zunehmend fragmentierten Welt.

Das Panel am 18. Mai um 17:15 Uhr (MESZ) wird live auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von PlayStation übertragen. Für alle, die an der Zukunft des Erzählens interessiert sind, ist das ein Pflichttermin.