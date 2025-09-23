Hideo Kojima wagt den Schritt in die echte Welt – Neues AR-Projekt mit Niantic

Zum 10. Geburtstag von Kojima Productions hat Hideo Kojima nicht nur gefeiert, sondern auch überrascht. Am Ende der Präsentation „Beyond the Strand“ enthüllte er gemeinsam mit Niantic Spatial ein neues Projekt, das Spielefans sofort aufhorchen ließ: ein Augmented-Reality-Game, das die Grenzen zwischen digitaler Unterhaltung und echtem Alltag auflösen soll.

Ein erster Teaser zeigte einen Mann, der durch verschiedene Orte streift und mit seiner Umgebung interagiert – kein klassisches Gameplay, sondern eher eine Vision. Der Arbeitstitel fehlt noch, doch die Botschaft ist klar: „Move beyond the screen“.

Technik trifft Vision

Die Grundlage liefert Niantic Spatial. Deren Software scannt reale Objekte und macht sie interaktiv, ähnlich wie man es von Pokémon GO kennt, aber mit spürbar größerem Anspruch. Kojima beschreibt das Projekt als Kunst und Entertainment mitten im Alltag. Ob per Smartphone oder künftig über AR-Brillen, Spieler sollen mit ihrer echten Umgebung in Kontakt treten, statt nur in virtuelle Welten abzutauchen.

Besonders spannend ist die Idee, reale Aktivitäten mit Entertainment zu verbinden. Kojima deutete an, dass sogar Bergsteigen oder das Erkunden der eigenen Stadt zum Spiel werden könnten – eine Art „Death Stranding im echten Leben“, wie er es selbst halb scherzhaft formulierte.

Unklar bleibt allerdings, welche Rolle klassische Konsolen wie die PlayStation überhaupt spielen werden. Da das Projekt auf Mobilgeräte und AR-Hardware setzt, könnte es gut sein, dass Konsolen-Nutzer außen vor bleiben oder höchstens begleitende Features erhalten. Für Sony wäre das ein ungewöhnlicher Schritt, denn Kojima Productions ist seit Jahren eng mit der PlayStation verbunden.

Hier steckt also eine spannende Frage: Will Kojima wirklich ein Projekt erschaffen, das unabhängig von Konsolen funktioniert, oder gibt es am Ende doch eine Schnittstelle, die PlayStation-Spieler ins Boot holt?

Große Chancen, viele Fragezeichen

Noch fehlen viele Details. Ein Release-Zeitraum oder konkrete Features sind nicht bekannt, und auch bleibt offen, wie stark das Projekt tatsächlich den Alltag durchdringen soll. Klar ist jedoch, dass Kojima das Medium erneut weiterdenkt, indem er klassische Spielmechaniken mit der physischen Welt verschmelzen möchte.

Für Spieler könnte das heißen: weniger Controller, mehr Bewegung, mehr Gemeinschaft. Aber genauso möglich ist, dass Konsolen-Fans diesmal eher Zuschauer sind.

Vielleicht steckt genau hier der Reiz: Wird Kojima es schaffen, ein AR-Spiel zu erschaffen, das mehr ist als nur ein kurzer Hype – und vielleicht sogar Konsolen einbindet?