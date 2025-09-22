Hideo Kojima: Warum Death Stranding 2 seine Fans anders teasert

Hideo Kojima hat sich schon immer einen Ruf als Meister des Spielmarketings erarbeitet. Während Metal Gear Solid 2 die Spieler mit einem neuen Protagonisten überraschte, nimmt er bei Death Stranding 2 eine andere Herangehensweise. In einem aktuellen Interview mit The Washington Post erklärt Kojima, warum er diesmal offenere Einblicke wählt, ohne dabei alle Überraschungen zu verderben.

Drip-Feed statt Schockeffekt

Der Gameplay-Trailer zu Death Stranding 2: On the Beach zeigt Szenen, die viele Spieler als spätes Spielgeschehen identifizieren. Anders als früher versucht Kojima diesmal nicht, Fans bewusst zu täuschen. Stattdessen spricht er von einem „Drip-Feed“ an Spoilern: Kleine Hinweise werden nach und nach eingestreut, sodass das finale Erlebnis über 60 Stunden hinweg besonders belohnend wirkt.

„Ich möchte nicht, dass die Spieler sagen: ‚Oh, das wusste ich doch alles schon‘,“ so Kojima. Das Konzept erinnert weniger an klassische Film- oder Buchtrailer, sondern zielt darauf ab, Spannung und Zufriedenheit über die gesamte Spielzeit zu erzeugen. Ein kalkulierter Ansatz, der subtil die Erwartungshaltung steuert.

Vom Joel-Schock zu informierten Fans

Kojima zieht dabei einen Vergleich zu The Last of Us Part 2: Naughty Dog versteckte Joels frühen Tod als große Überraschung, ein Move, der für Ärger unter Fans sorgte. Kojima hingegen setzt auf Transparenz ohne komplette Enthüllung, wodurch Fans einerseits neugierig bleiben, andererseits aber weniger frustriert werden. Für die Branche signalisiert das einen Wandel: Marketing muss heute mit der Informationsflut umgehen, nicht gegen sie.

Neben Marketing-Themen äußerte Kojima auch Kritik am aktuellen Zustand der Industrie. Große AAA-Teams seien oft zu aufgebläht, viele Spiele wirken visuell und mechanisch ähnlich, egal ob Alienhatz oder mittelalterliche Schlachten. „Es ist wichtig, wirklich Neues einzubringen,“ betont er. Gleichzeitig mahnt er Entwickler, ihr Thema zu verstehen, etwa bei Militärspielen, wo fehlendes praktisches Wissen über Waffenmechanik auffalle.

Das bedeutet für Spieler und Branche

Für Spieler heißt das: Mehr Einblick, weniger Enttäuschung über plötzliche Storytwists. Für die Branche wiederum ist es ein Lehrstück in zeitgemäßem Marketing: Drip-Feed-Spoiler können die Spannung erhöhen, ohne Fans zu vergraulen, und erfordern ein feines Gespür für Narrative. Kojimas Ansatz zeigt, dass subtile Kontrolle über Informationen wichtiger ist als plötzliche Schockeffekte.

Death Stranding 2 wird so nicht nur erzählerisch, sondern auch marketingtechnisch ein Testfall. Ob dieser Ansatz Schule macht, bleibt abzuwarten.