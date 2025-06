High on Life 2 angekündigt – Unkonventioneller Shooter erscheint diesen Winter

Squanch Games hat auf dem Xbox Games Showcase 2025 offiziell High on Life 2 vorgestellt. Der ungewöhnliche Ego-Shooter mit seinem cartoonhaften Look erscheint noch in diesem Winter für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

High on Life 2 knüpft an die Ereignisse des Originals von 2022 an. Dort wurde das Weltraumkartell besiegt, doch Ruhe ist nicht in Sicht: Eine mysteriöse Figur aus der Vergangenheit setzt ein Kopfgeld auf die Schwester der Spielfigur aus – und sorgt so für neuen Konflikt. Laut der offiziellen Kurzbeschreibung müssen Spieler eine intergalaktische Verschwörung aufdecken, die erneut die Menschheit bedroht.

„Als eine mysteriöse Gestalt aus deiner Vergangenheit wieder auftaucht und ein Kopfgeld auf deine Schwester aussetzt, gerät dein gemütliches Leben ins Chaos. Hast du das Zeug dazu, alles zu riskieren und eine intergalaktische Verschwörung zu vereiteln, die deine Lieblingsspezies (Menschen) erneut bedroht?“

Rückkehr zu bewährtem Gameplay und Fortsetzung der Geschichte

Das Spiel verspricht eine Rückkehr zu dem charakteristischen Ego-Shooter-Gameplay, das Squanch Games mit seinem ersten Teil etabliert hat. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Animationsserie zu High on Life angedeutet, die das Universum erweitern könnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine detaillierten Gameplay-Eindrücke oder technische Informationen vor. Es bleibt abzuwarten, ob High on Life 2 an die Stärken des Vorgängers anknüpfen oder neue Akzente setzen wird. Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Wie schätzt ihr die Chancen von High on Life 2 ein? Glaubt ihr, die Fortsetzung kann die Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!