High on Life 2 setzt auf Hubs: Warum Squanch Games das Sequel neu strukturiert

Das erste High on Life war ein ziemlich schräges Abenteuer: sprechende Knarren, absurde Gags und eine offene Struktur rund um Blim City. Für den zweiten Teil geht Squanch Games nun einen Schritt weiter, und zwar gleich in drei Richtungen. Statt nur einer zentralen Stadt gibt es in High on Life 2 gleich drei große Hubs, die mit Metroidvania-Mechaniken wachsen und sich verändern.

Das klingt erstmal nach einem Bruch mit dem Original, aber es ist ein durchdachter Schritt. Denn die Entwickler wollen gleichzeitig mehr Freiheit bieten und dennoch eine klare Story erzählen. Die neuen Hubs funktionieren wie Spielplätze voller Nebenaktivitäten, die sich mit der Zeit erweitern. Wer Lust auf Entdeckung hat, kann sich hier verlieren – wer nur der Hauptgeschichte folgen will, bleibt trotzdem auf Kurs.

Freiheit und Struktur im Gleichgewicht

Die Entscheidung für das Hub-System ist mehr als nur ein technischer Umbau. Sie gibt Squanch Games die Möglichkeit, ihre typischen, völlig abgedrehten Ideen auszuleben, ohne dass die eigentliche Story darunter leidet. Ein Beispiel: Spieler können Skateboards nutzen, kleine Nebenquests entdecken oder in Mini-Spiele stolpern, die direkt aus internen Game Jams des Studios stammen.

Neben der Hauptkampagne warten unzählige kleine Überraschungen, von lizenzierten Retro-Spielen bis hin zu neuen absurden Bosskämpfen, die selbst Menüs zum Schlachtfeld machen. Gleichzeitig sorgt die klare Missionsstruktur dafür, dass man ein „Bounty“ auch mal an einem Abend durchziehen kann, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu verpassen.

Warum das für Spieler spannend ist

Was auf dem Papier wie ein technisches Detail wirkt, hat am Ende viel mit Spielgefühl zu tun. High on Life 2 will nicht mehr, dass man ständig dieselben Dialoge hört oder Missionen doppelt läuft. Stattdessen entsteht eine lebendigere Welt, in der jeder Spielertyp seinen Platz findet: die Story-Spieler, die Sammler und die, die einfach mal eine Stunde im Hub rumhängen wollen.

Das alles wirkt erstaunlich durchdacht für ein Spiel, das sich so gern als „blöde“ Sci-Fi-Komödie verkauft. Und genau hier könnte der Reiz liegen: Hinter all dem Chaos steckt diesmal ein klarer Plan.

Mit dem neuen Hub-Design wagt High on Life 2 einen mutigen Schritt. Es bleibt abgedreht, aber strukturierter – und das könnte der Serie richtig guttun. Die Mischung aus Freiheit und klarer Storyführung dürfte dafür sorgen, dass sowohl Veteranen des ersten Teils als auch Neulinge ihren Spaß finden. Die entscheidende Frage lautet: Kann Squanch Games die Balance halten, wenn das Spiel im Februar 2026 für Xbox Series X|S und PC erscheint? Ein späterer PS5-Release wird ebenfalls erwartet.