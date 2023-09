High on Life – High on Knife-DLC erscheint im Oktober

Squanch Games veröffentlicht am 03. Oktober den High on Knife-DLC für ihren Comedy-Shooter High on Life, der neue Umgebungen, neue Charaktere und mehr liefert.

In High On Knife erhält Knifey die Chance, in einer vollständig realisierten neuen Planetenumgebung voller völlig neuer Charaktere, Gefahren und gruseliger Überraschungen zu glänzen.

Dafür werden auch zwei brandneue Charaktere vorgestellt – Harper, gesprochen von Sarah Sherman (Saturday Night Live), ist eine ehemalige Soldatin, die versucht, mit ihrer traumatischen Vergangenheit klarzukommen. Und dann ist da noch B.A.L.L., eine vom Flipper inspirierte Waffe, die von einer koordinierten Gruppe kleiner Jungs bedient wird, die ihr Bestes geben will.

Die Spieler müssen ein gruseliges neues Science-Fiction-Setting erkunden, während sie von Mux gejagt werden, einem mysteriösen neuen Boss, dessen Stimme der unvergleichliche Gabourey Sidibe (American Horror Story, Precious) verkörpert.

Squanch zeigt dazu auch einen brandneuen Stop-Motion-Teaser-Trailer, der die gruseligen Vibes des DLC hervorhebt und die neuen tollen Sammelkarten vorstellt – erstellt vom legendären Joe Simko, dem Illustrator, der für seine Arbeit mit [ICONIC TRADING CARD IP] bekannt ist.