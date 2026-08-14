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High On Life VR für PlayStation VR2, Quest und PC angekündigt

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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High On Life VR erscheint für PS VR2, Meta Quest und PC. Flat2VR Studios baut den Comedy-Shooter von Squanch Games mit neuer Bewegungssteuerung um.

High On Life Vr

Flat2VR Studios portiert den Comedy-Shooter „High On Life“ in Kooperation mit Squanch Games nativ für PlayStation VR2, Meta Quest und PC-VR. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum nannten die Entwickler im ersten Ankündigungstrailer noch nicht.

Das Projekt verlässt sich nicht auf ein einfaches Injection-Skript oder eine reine Kamera-Anpassung. Die Entwickler bauen Interaktionsmechaniken wie das Nachladen der sprechenden Waffen, Händler-Menüs und Dialog-Sequenzen für freie Bewegungssteuerung um.

Technische Umrüstung von Flat-FPS zu Motion-Control

Der Wechsel von einem traditionellen Monitor-Setup auf ein Headset erfordert umfangreiche Eingriffe in das Gameplay-Fundament. Im ursprünglichen Spiel von 2022 steuerten Spieler das Visier und die Waffen per Gamepad oder Maus. In der VR-Fassung greifen Bewegungstracker die Hände ab. Physisches Nachladen ersetzt einfache Tastendrücke. Das verändert das Kampftempo deutlich.

VR verzeiht keine halben Sachen. Wer schnelle Ego-Shooter ohne Anpassung der Fortbewegung auf Headsets spiegelt, erzeugt Motion Sickness. Squanch Games und Flat2VR müssen die Bewegungsgeschwindigkeit, das Trefferfeedback und das Sichtfeld anpassen.

Auf PS VR2 kommen hardwareseitige Features wie foveated Rendering über Eye-Tracking sowie das haptische Feedback der Sense-Controller ins Spiel. Bisher fehlen technische Details zu Bildraten oder Renderauflösungen. Das ist eine Schwachstelle der ersten Ankündigung.

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Plattformparität zwischen PS VR2, Quest und SteamVR

Die simultane Ankündigung für Meta Quest, PS VR2 und PC-VR bedient die gesamte Marktbreite. Das bedeutet aber auch kompromissbehaftete Entwicklung. Eine mobile Hardware wie die Meta Quest 3 setzt den technischen Nenner für Geometrie und Texturen. „High On Life“ lebte auf dem PC und Konsolen von knalligen Farben, shader-intensiven Effekten und dichter Geometrie.

Die Entwickler stehen vor einer klaren Aufteilung. Entweder skaliert die Grafik-Engine auf PS VR2 und PC deutlich nach oben, oder alle Plattformen erhalten ein visuell reduziertes Grundgerüst. Flat2VR hat mit bisherigen Portierungen gezeigt, dass sie Steuerungsmuster gut übersetzen. Die grafische Optimierung für High-End-Headsets bleibt abzuwarten.

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Jan Vollenbröker
14. August 2026 07:43

Mal was anderes: Mindseye Deluxe Edition…. aktuell 14 Euro im PSN Store!!!!

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