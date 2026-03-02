Highguard: Warum der 3v3-Fokus den Shooter isoliert dastehen lässt

Wildlight Entertainment steckt mit Highguard in einer existenzbedrohenden Abwärtsspirale. Nach einem beachtlichen Launch-Peak von fast 100.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam ist die Basis innerhalb weniger Wochen auf einen harten Kern von zuletzt wenigen Hundert aktiven Nutzern zusammengeschrumpft.

Massenentlassungen im Februar und Berichte über den Rückzug des geheimen Geldgebers Tencent belasten das Studio zusätzlich. Ehemalige Entwickler wie Senior Level Designer Alex Graner brechen nun ihr Schweigen und benennen die strategischen Fehlentscheidungen, die das Projekt an den Rand des Scheiterns führten.

Starre 3v3-Struktur schreckt Gelegenheitsspieler ab

Der radikale Fokus auf kompetitive 3v3-Gefechte erwies sich als die größte Barriere für den langfristigen Erfolg. Graner erklärt im Quad Damage Podcast, dass diese Teamgröße die „schwitzigste“ Form des kompetitiven Spielens erzwingt und kaum Raum für Fehler oder entspannte Runden lässt.

In einem 3v3-Szenario wie in Highguard führt der Ausfall oder das Fehlverhalten eines einzelnen Teammitglieds fast unweigerlich zur Niederlage, da ein 1v2-Sieg aufgrund der TTK (Time-to-Kill) und der Bewegungsmechaniken kaum realisierbar ist. Während Apex Legends durch seine Zugänglichkeit bestach, überforderte Highguard Neulinge mit einer hohen Einstiegshürde bei Movement und Aiming.

Komplexe Regelwerke verhindern den Spielfluss

Die spielerische Identität von Highguard leidet demanch unter einer Überfrachtung mit Systemen, die in ihrer Gesamtheit nur auf hohem Niveau funktionieren. Graner kritisiert die Aneinanderreihung verschiedener Phasen – vom Looten über das Verfolgen von Zielen bis hin zum Platzieren von Objekten und der Overtime.

Diese Komplexität steht im direkten Kontrast zum klaren Loop erfolgreicher Battle-Royale-Titel. Die Entscheidung der Führungsebene, auf externe Playtests zu verzichten und stattdessen auf einen Überraschungs-Release („Shadow Drop“) zu setzen, verhinderte zudem, dass dieses Feedback rechtzeitig in die Entwicklung einfließen konnte.

Strategische Korrekturen kommen zu spät

Wildlight Entertainment versucht derzeit, das Ruder durch Content-Updates und Modus-Anpassungen herumzureißen. Ein neuer permanenter 5v5-Modus und das Streichen der Mining-Phase sollen das Gameplay beschleunigen und die Abhängigkeit von perfekt abgestimmten Kleingruppen verringern. Dennoch bleibt die Situation prekär: Die offizielle Website gilt intern als „Low Priority“, da der Reputationsschaden laut Entwickleraussagen bereits irreparabel scheint. Ob die angekündigte Roadmap für 2026 mit sieben geplanten Episoden unter der aktuellen Personaldecke und der minimalen Spielerbasis realistisch bleibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt zweifelhaft.

Highguard scheitert nicht an technischer Unfähigkeit, sondern an der Entscheidung, ein Nischenprodukt für Hardcore-PvP-Spieler in einem Markt zu platzieren, der Reichweite benötigt. Die aktuelle Roadmap bietet zwar neue Inhalte, doch die leeren Server machen es fast unmöglich, das Spiel so zu erleben, wie es die Designer gedacht haben. Ohne eine massive Kehrtwende bei der Zugänglichkeit bleibt Highguard ein warnendes Beispiel für die Risiken einer zu engen Zielgruppen-Fokussierung.