Latest

Highguard bekommt finalen Patch: Skill-Trees und Hybrid-Waffen zum Abschied

Highguard erhält sein letztes Update. Neues Account-Leveling, deWarden Koldo und die hybride Switchback-Waffe. Alle Details zum Patch.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
Follow:
Keine Kommentare
Highguard Cloudreach

Das finale Inhaltsupdate für Highguard implementiert am heutigen Abend ein accountbasiertes Progressionssystem inklusive vier spezialisierter Skill-Zweige, den neuen Warden Koldo sowie die hybride Repetierwaffe „Switchback“.

Inhalt

Während die Serverabschaltung feststeht, verschiebt der Patch den Fokus massiv auf die Spezialisierung der bestehenden Spielerbasis durch eine beschleunigte XP-Kurve.

Account-Progression und die Mathematik der Skill-Trees

Mit dem Update führt Highguard ein globales Level-System von 0 bis 100 ein. Die ökonomische Verteilung der Skill-Punkte ist hierbei auf Spezialisierung ausgelegt: Bis Level 40 generiert das System insgesamt 44 Punkte. Da jeder der vier Skill-Zweige (Raider, Harvester, Treasure Hunter, Protector) eine definierte Punktedichte für das Erreichen der finalen Tiers erfordert, limitiert das Budget die maximale Ausprägung auf zwei Zweige gleichzeitig.

Die technische Umsetzung der Resets ist nutzerfreundlich gelöst; Punkte können ohne Ingame-Währung oder Cooldown-Strafen neu verteilt werden. Die Entwickler haben die XP-Gewichtung für die verbleibende Laufzeit der Server nach oben korrigiert, um die Freischaltung der Tier-2-Knoten auch in kurzen Sessions zu ermöglichen.

Taktische Varianz durch Koldo und die Switchback

Der neue Warden Koldo fungiert als klassischer Tank mit Fokus auf Schadensmitigation und Revive-Sicherheit. Die Passivfähigkeit „Guardian Angel“ automatisiert den Schild-Drop während des Wiederbelebungsvorgangs – ein kritischer Faktor, um die Zeitfenster für gegnerische Interrupts zu schließen. Sein Ultimate „Battle Cry“ erzeugt eine portable Dome-Zone mit Regenerations-Buff, die jedoch die Mobilität des Nutzers einschränkt, da die Standarte aktiv getragen werden muss.

Das könnte dich auch interessieren

Highguard Fail
Highguard: Der Sechs-Wochen-Shooter und das GaaS-Trümmerfeld
Highguard Cloudreach
Highguard geht offline: Wildlight zieht offiziell den Stecker
Highguard Cloudreach
Highguard: Warum der 3v3-Fokus den Shooter isoliert dastehen lässt

Die neue Waffe „Switchback“ adressiert das Problem der Inventar-Slots durch ein duales Feuermodell:

  • Hipfire: Agiert als Double-Barrel-Shotgun mit hoher Streuung für den Nahbereich.
  • ADS (Aim Down Sights): Verengt die Streuung und erhöht den Schadens-Multiplier für Distanzschüsse (Marksman-Modus).

Technisch interessant ist die Rechamber-Verzögerung. Die Waffe erlaubt zwei schnelle Schüsse in Folge, bevor die Animation den Rhythmus unterbricht. Wer die Schüsse jedoch leicht verzögert (Pacing), umgeht den harten Rechamber-Lock und erzielt eine höhere kontinuierliche DPS.

Lohnt sich der finale Download?

Der Patch liefert die notwendige Spieltiefe, die Highguard zum Launch fehlte. Die Kombination aus dem „Switchback“-Hybrid-Gewehr und den synergetischen Skill-Trees (z.B. Juggernaut-Overshield bei Wandzerstörung) wertet die taktische Komponente des Raid-Gameplays signifikant auf.

Da die XP-Raten künstlich erhöht wurden, eignet sich das Update perfekt, um die Synergien des Kampfsystems in ihrer finalen Form zu testen, ohne dass ein langwieriger Grind erforderlich ist. Spieler, die einen letzten Blick auf Highguard riskieren möchten, das vor allem wegen fehlender Finanzierung gestoppt wurde, sollten diese Chance nutzen.

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1200x628 DE
TAGGED:
SOURCES:Wildlight
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Anzeige

Resident Evil Requiem PPC Banners 1080 DE

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x