Highguard bekommt finalen Patch: Skill-Trees und Hybrid-Waffen zum Abschied

Das finale Inhaltsupdate für Highguard implementiert am heutigen Abend ein accountbasiertes Progressionssystem inklusive vier spezialisierter Skill-Zweige, den neuen Warden Koldo sowie die hybride Repetierwaffe „Switchback“.

Während die Serverabschaltung feststeht, verschiebt der Patch den Fokus massiv auf die Spezialisierung der bestehenden Spielerbasis durch eine beschleunigte XP-Kurve.

Account-Progression und die Mathematik der Skill-Trees

Mit dem Update führt Highguard ein globales Level-System von 0 bis 100 ein. Die ökonomische Verteilung der Skill-Punkte ist hierbei auf Spezialisierung ausgelegt: Bis Level 40 generiert das System insgesamt 44 Punkte. Da jeder der vier Skill-Zweige (Raider, Harvester, Treasure Hunter, Protector) eine definierte Punktedichte für das Erreichen der finalen Tiers erfordert, limitiert das Budget die maximale Ausprägung auf zwei Zweige gleichzeitig.

Die technische Umsetzung der Resets ist nutzerfreundlich gelöst; Punkte können ohne Ingame-Währung oder Cooldown-Strafen neu verteilt werden. Die Entwickler haben die XP-Gewichtung für die verbleibende Laufzeit der Server nach oben korrigiert, um die Freischaltung der Tier-2-Knoten auch in kurzen Sessions zu ermöglichen.

Taktische Varianz durch Koldo und die Switchback

Der neue Warden Koldo fungiert als klassischer Tank mit Fokus auf Schadensmitigation und Revive-Sicherheit. Die Passivfähigkeit „Guardian Angel“ automatisiert den Schild-Drop während des Wiederbelebungsvorgangs – ein kritischer Faktor, um die Zeitfenster für gegnerische Interrupts zu schließen. Sein Ultimate „Battle Cry“ erzeugt eine portable Dome-Zone mit Regenerations-Buff, die jedoch die Mobilität des Nutzers einschränkt, da die Standarte aktiv getragen werden muss.

Die neue Waffe „Switchback“ adressiert das Problem der Inventar-Slots durch ein duales Feuermodell:

Hipfire: Agiert als Double-Barrel-Shotgun mit hoher Streuung für den Nahbereich.

Agiert als Double-Barrel-Shotgun mit hoher Streuung für den Nahbereich. ADS (Aim Down Sights): Verengt die Streuung und erhöht den Schadens-Multiplier für Distanzschüsse (Marksman-Modus).

Technisch interessant ist die Rechamber-Verzögerung. Die Waffe erlaubt zwei schnelle Schüsse in Folge, bevor die Animation den Rhythmus unterbricht. Wer die Schüsse jedoch leicht verzögert (Pacing), umgeht den harten Rechamber-Lock und erzielt eine höhere kontinuierliche DPS.

Lohnt sich der finale Download?

Der Patch liefert die notwendige Spieltiefe, die Highguard zum Launch fehlte. Die Kombination aus dem „Switchback“-Hybrid-Gewehr und den synergetischen Skill-Trees (z.B. Juggernaut-Overshield bei Wandzerstörung) wertet die taktische Komponente des Raid-Gameplays signifikant auf.

Da die XP-Raten künstlich erhöht wurden, eignet sich das Update perfekt, um die Synergien des Kampfsystems in ihrer finalen Form zu testen, ohne dass ein langwieriger Grind erforderlich ist. Spieler, die einen letzten Blick auf Highguard riskieren möchten, das vor allem wegen fehlender Finanzierung gestoppt wurde, sollten diese Chance nutzen.