Highguard geht offline: Wildlight zieht offiziell den Stecker

Wildlight Entertainment schaltet die Server von Highguard am 12. März 2026 ab. Damit überlebt das Free-to-play-Projekt sein Debüt bei den Game Awards nur um drei Monate und reiht sich in die inzwischen lange Liste gescheiterter GaaS-Spiele ein. Nur Concord war damals noch schneller.

Der kurze Weg vom Hype zum Schrotthaufen

Wildlight beendet das Experiment Highguard nach nur knapp sechs Wochen Live-Betrieb. Der Shooter, der im Dezember noch als großer Final-Act der Game Awards, und als Hoffnungsträger für das Genre, inszeniert wurde, scheiterte krachend an der Realität des Marktes.

Dass zwei Millionen Neugierige zum Start kurz reinschauten, war reines Marketing-Kalkül ohne Substanz. Die Spielerzahlen brachen sofort danach weg, was im Februar bereits zu Massenentlassungen führte. Jetzt folgt der endgültige Aus. Ein letztes Update bringt diese Woche noch einen neuen Charakter und Talentbäume, bevor die Lichter in neun Tagen für immer ausgehen.

Wenn Investoren die Reißleine ziehen

Hinter dem schnellen Ende steckt die harte Logik der Geldgeber. Tencent, der chinesische Branchenriese hinter dem Studio, verlor laut Berichten unmittelbar nach dem schwachen Launch das Interesse und strich die Mittel. Wildlight versuchte zwar, mit einer Rumpfbesetzung das Gesicht zu wahren, doch ohne das nötige Sicherheitsnetz der Finanzierung ist ein Live-Service-Spiel nicht lebensfähig. Keine konstanten Einnahmen durch Mikrotransaktionen bedeuten das sofortige Todesurteil, völlig ungeachtet der angekündigten Roadmap für das gesamte Jahr.

Highguard reiht sich nahtlos in die Liste prominenter Leichen wie Sonys Concord ein. Die Branche produziert am Fließband Titel, die krampfhaft versuchen, ein Stück vom „Forever-Game“-Kuchen abzugreifen, während das Publikum längst bei den etablierten Platzhirschen festsitzt.

Dass Wildlight jetzt noch schnell Content nachschiebt, der ohnehin schon fertig in der Schublade lag, ist lobenswert, wirkt aber wie ein letzter Gruß aus der Grabkammer. Wer Zeit in den Grind investiert hat, steht nun vor einem digitalen Trümmerhaufen.

Wieder ein Shooter, den niemand gebraucht hat, finanziert von Leuten, die nur Zahlen sehen wollten. Ich lege den Controller beiseite und warte auf die nächste Pressemitteilung, die uns das Scheitern als „wertvolle Erfahrung“ verkauft.