Hitchhiker – Mystery-Game erscheint diese Woche für PS4

Mad About Pandas und Versus Evil bringen ihren Apple Arcade-Hit Hitchhiker in dieser Woche auf die PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC.

Hitchhiker ist ein Mystery-Rätsel-Game, wo ihr auf entlegenen Highways das Rätsel eurer eigenen Vorgeschichte lösen müsst. Als Anhalter ohne Erinnerung oder Ziel ist man mit einer Reihe von Leuten durch eine seltsame und zugleich wunderschöne Landschaft unterwegs und erforscht das Verschwinden einer euch nahestehenden Person.

Eure Fahrer könnten dabei kaum unterschiedlicher sein – vom stoischen Farmern bis hin zur Kellnerin außer Dienst – die alle ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben. In diesen Geschichten tauchen wiederum Hinweise auf, Bündnisse formen sich, und nichts ist so, wie es scheint.

Auf dieser Reise müsst ihr so die Ereignisse aus eurer Vergangenheit entschlüsseln, während ihr euch den Gefahren der Zukunft stellt, die vor euch liegen. Hitchhiker verspricht damit eine Roadtrip-Odyssee, in der man das Unbekannte erforscht, um sich selbst zu finden.

Features von Hitchhiker

Fahre mit fünf völlig Fremden, die dein Verständnis von der Realität auf die Probe stellen werden, per Anhalter durch eine seltsame und schöne Landschaft … Und ändere vielleicht deine Lebensphilosophie.

Löse Umgebungsrätsel und halte Ausschau nach Hinweisen, um deine geheimnisvolle Vergangenheit aufzudecken.

Die Entscheidungen, die du während deiner Gespräche mit den Fahrern triffst, enthüllen deine eigenen dunklen Geheimnisse.

Hitchhiker erscheint am 15. April 2021.