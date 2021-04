Hitman 3 – Erstes Elusive Target erschienen

IO Interactive und Square Enix haben das erste Elusive Target in HITMAN 3 zur Jagd freigegeben, das euch vor eine besondere Herausforderung stellt.

Spieler können sich mit den Elusive Targets der ultimativen HITMAN-Herausforderung stellen und dieses einzigartige, zeitlich begrenzte Ziel – den Collector – in Dartmoor ausschalten. Jeder Schuss zählt, es gibt keine zweite Chance. Der Collector wird zudem wieder nur für 10 Tage verfügbar sein.

Season of Greed

Ferner stellt man heute auch die Season of Greed in einem Trailer vor. Bis zum 10. Mai liefert der erste Inhalt des The Seven Deadly Sins DLCs neue Aufträge für HITMAN 3.

Los ging es dabei in Dubai und dem Akt 1: Gier. Dieser basiert auf einer neuen Escalation namens The Greed Enumeration, mit der man bestimmte Items zwischen den drei Stufen übertragen kann. Wird man sich der Gier hingeben? Dieses Kapitel enthält außerdem den Rapacious Suit und zwei Items zum Thema Sünde – die gierige kleine Münze und den Teufelsstock.