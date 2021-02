HITMAN 3 – Neues Update optimiert die PS5 Activities & vieles mehr

IO Interactive hat ein weiteres Update für HITMAN 3 veröffentlicht, das sich speziell an PS5 User richtet. Was damit neu ist, verrät der Entwickler im Folgenden.

So werden die PS5 Activities noch besser unterstützt, einschließlich Game & Help Tipps, falls man mal nicht weiterkommen sollte. Dies erstreckt sich über alle Kampagnen von HITMAN bis HITMAN 3. Einfluss auf das Gameplay selbst hat dieses Feature nicht, es zeigt lediglich, wie man zukünftig mehr mit Spielen auf PS5 interagieren kann, wenn man zum Beispiel die Lust daran wegen Misserfolg verlieren sollte. Voraussetzung für dieses Feature ist ein aktives PlayStation Plus Abo.

Eine weitere „Neuerung“ ist, dass veraltete Verweise auf die PS Vita Unterstützung entfernt hat, etwa wenn der Controller nicht verbunden war.

Offizieller Changelog

Game Help

We’ve added more support for PlayStation 5 ‘Activities’ to include Game Help Hints for all campaign missions in HITMAN 1, 2 and 3.

(This is a platform-level feature and doesn’t impact gameplay)

When playing a campaign mission in HITMAN 3, PlayStation Plus subscribers on PS5 can choose to get hints on how to complete each objective, with step-by-step instructions.

Viva La Vita

We’ve also removed some outdated messaging about the PlayStation Vita, which would show when your controller is disconnected.

Was euch sonst noch in diesem Februar erwartet, verrät euch die jüngste Roadmap zum Spiel.

Update: Ein noch umfassenderes Update in der Version 3.11 ist verfügbar, das laut IO über 450 Hints integriert hat. Nähere Details dazu finden sich im offiziellen Changelog. Auch stehen damit weitere Inhalte der Februar Roadmap zur Verfügung.