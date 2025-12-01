Hitman 4: IO Interactive „bestätigt“ mehr oder weniger einen Nachfolger

25 Jahre „Hitman“, ein Alter, das in der Gaming-Welt kaum ein Franchise erreicht. IO Interactive nutzt den Meilenstein nicht nur für Rückblicke, sondern auch für konkrete Ausblicke. Ein Hitman 4 ist mehr oder weniger in Planung, wie aus einem Interview mit Variety hervorgeht.

Gleichzeitig zeigt das Studio, dass Agent 47 noch längst nicht zum alten Eisen gehört, sei es durch spannende Kooperationen wie das aktuelle Eminem-Elusive-Target oder durch neue Spielideen wie einen kommenden Co-op-Modus.

Eminem, Slim Shady und die Freiheit der Missionen

Mit der limitierten Mission, in der Agent 47 Eminems Alter Ego Slim Shady ausschalten soll, zeigt IO Interactive einmal mehr, wie flexibel das „World of Assassination“-Universum ist. Die Entwickler haben dabei bewusst mit Realität und Surrealismus gespielt. Die bekannte Hokkaido-Map verwandelt sich in die fiktive Popsomp Hills Asylum, neue Bewegungsmuster und versteckte Hinweise machen den Auftrag eigenständig anspruchsvoll. Christian Elverdam, Chief Creative Officer bei IO, beschreibt die Herangehensweise als „Rube-Goldberg-Mission“. Viele Optionen, viel Spielraum für Experimente, ohne die ganze Engine neu schreiben zu müssen.

Die Zusammenarbeit mit Eminem selbst verlief unkompliziert und inspirierend. IO nutzte die Trennung zwischen Künstler und Alter Ego, um die Geschichte stimmig in die Welt von Hitman einzufügen. Kleine Dialoge zwischen Diana und Eminem, versteckte Easter Eggs und Referenzen auf aktuelle Alben sorgen für ein überraschendes Spielerlebnis, das den altbekannten Sandbox-Ansatz von Hitman erweitert.

Hitman 4: Was wir wissen und was wir erwarten dürfen

IO Interactive-Chef Håkan Abrak machte es deutlich: Ein Hitman 4 kommt. Die Entwickler wollen zunächst den Co-op-Modus für „World of Assassination“ veröffentlichen, der neue Mechaniken und Team-Kombinationen einführt. Danach wird das nächste Kapitel der Serie angekündigt.

Lead Level Designer Jacob Mikkelsen betont, dass frühere Experimente, von „Absolution“ bis „Blood Money“, nicht rückgängig gemacht werden würden. Jedes Spiel habe Technik, KI und Gameplay weiterentwickelt und als Basis für künftige Projekte gedient. Daraus ergibt sich die Botschaft, dass Hitman 4 auf einem soliden Fundament stehen wird, ohne die Essenz der Serie zu verlieren, aber mit frischen Ideen und moderner Spielmechanik.

Ein Blick auf IO Interactives Portfolio

Neben Hitman arbeitet das Studio derzeit an drei großen Projekten: Dem Multiplayer-Fantasy-Spiel Project Fantasy, dem Bond-Ableger 007 First Light für 2026 und dem Ausbau von Hitman. Abrak hebt hervor, dass Hitman weiterhin stark performt. Über 85 Millionen Spieler haben „World of Assassination“ gestartet, über 25 Millionen Exemplare verkauft. Jeden Monat kommen mehr als eine Million aktive Spieler hinzu, eine beeindruckende Zahl für eine Serie, die ihren Ursprung 2000 mit „Codename 47“ hatte.

Hitman bleibt lebendig und IO Interactive zeigt, dass die Agenten-Reihe nicht nur Nostalgie bedient, sondern sich weiterentwickelt: Co-op, außergewöhnliche Elusive Targets und ein kommendes Hitman 4 versprechen frische Impulse. Wer die Serie liebt, kann aufatmen: Agent 47 ist noch lange nicht fertig.