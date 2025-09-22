HITMAN feiert 25 Jahre – Limitierte Anniversary Box für PS5 angekündigt

IO Interactive setzt ein klares Zeichen zum Jubiläum: 25 Jahre HITMAN. Zum Anlass bringt der dänische Entwickler eine rein physische Sonderausgabe für PlayStation 5 auf den Markt, die HITMAN World of Assassination – 25th Anniversary Box. Ab dem 17. Oktober 2025 können Fans für 49,99€ zuschlagen, Vorbestellungen starten sofort bei ausgewählten Händlern.

Ein Sammlerpaket für echte Fans

Die Anniversary Box ist kein Gimmick, sondern ein echtes Sammlerstück. Enthalten sind:

Eine exklusive Shadowbox, die das stylische Design der Reihe aufgreift

Ein spezielles Cover für die PS5-Spielhülle

Vier gefeierte DLCs: The Undying, The Drop, The Splitter und The Banker

Eine Lenticular-Kunstkarte, die das Vermächtnis von Agent 47 würdigt

Wer die Reihe liebt, bekommt hier einen echten Mehrwert. Die physische Sonderausgabe ist bewusst limitiert – wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

25 Jahre HITMAN – eine Erfolgsgeschichte

Die HITMAN-Reihe startete 2000 und präsentierte Spielern Agent 47, der sich schnell als einer der ikonischsten Videospielcharaktere etablierte. IO Interactive hat das Franchise über die Jahre nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich weiterentwickelt, vom klassischen Leveldesign bis zu den komplexen Auftragsstrukturen der modernen World of Assassination-Trilogie.

Das Studio feiert dieses Jubiläum nicht nur mit der Anniversary Box. In den kommenden Monaten sind weitere Aktionen geplant, die das 25-jährige Bestehen der Reihe sichtbar machen sollen. Auch wenn Details noch nicht alle bekannt sind, zeigt IOI damit, dass HITMAN mehr ist als nur ein Name – es ist ein Markenzeichen für cleveres Stealth-Gameplay.

Für Fans, die das Franchise von Anfang an begleitet haben, ist die HITMAN World of Assassination – Anniversary Box ein klarer Kaufgrund. Sie bündelt Klassiker, exklusive Extras und physische Sammlerstücke in einem Paket, das Wert und Geschichte der Reihe vermittelt. Wer bisher nur digital unterwegs war, bekommt hier die Gelegenheit, etwas Handfestes in den Händen zu halten – und das ist in Zeiten digitaler Releases eine kleine, aber feine Seltenheit.