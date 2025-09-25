Hitman: World of Assassination bekommt Bruce Lee-Elusive Target und VR-Update

IO Interactive hat für Hitman: World of Assassination ein neues Elusive Target angekündigt: „The Infiltrator“. Anders als man vermuten könnte, ist Bruce Lee nicht das Ziel, sondern spielt eine aktive Rolle als Agent Lee, der ein Martial-Arts-Turnier im Himmapan Hotel in Bangkok infiltriert. Ziel der Mission ist es, Lee zu unterstützen, Sabotageakte zu erkennen und den Supreme Leader der Concord Union zu enttarnen.

Das ist nicht nur ein Tribut an Bruce Lee zum 85. Geburtstag der Legende und das 25. Jubiläum von HITMAN, sondern auch eine Herausforderung für Spieler, die ihre taktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen.

Bruce Lee Pack und Season of the Dragon

Parallel startet das „Bruce Lee Pack“ für 4,99 €, das den Zugang zu einem zwei-Level-Arcade-Auftrag, den ikonischen Gelben Trainingsanzug, Kali Sticks, Jade Dagger und weitere kosmetische Items für das Freelancer-Safehouse enthält.

Zusätzlich läuft die Season of the Dragon mit neuen Herausforderungen, Featured Contracts und zurückkehrenden Elusive Targets. Twitch-Drops wie Star Apple, Dragon Duck und Purple Streak Crowbar können nach kurzer Beobachtungszeit auf Twitch eingelöst werden. Das Mills Reverie Halloween-Event kehrt ebenfalls zurück.

HITMAN World of Assassination jetzt auf PCVR

Für VR-Spieler auf dem PC gibt es ebenfalls Neuigkeiten: HITMAN World of Assassination unterstützt ab sofort PCVR. Das Update ist kostenlos für alle Steam-Besitzer und bietet dieselben Funktionen wie auf PS VR2 – intuitive Bewegungssteuerung, beidseitige Waffenführung, kreative Nutzung der Umgebung und Verkleidungen.

Spieler können alle Kampagnenorte aus HITMAN 1–3 erkunden, inklusive Paris, Sapienza, Miami und Berlin. Der Freelancer-Modus, der strategische Planung und mehrere Missionen kombiniert, ist jetzt auch in VR verfügbar. Elusive Targets, darunter „The Infiltrator“, lassen sich ebenfalls komplett in VR spielen.

IOI liefert hier gleich zwei Gründe, wieder einzutauchen, eine taktisch anspruchsvolle Elusive Target Mission mit Bruce Lee als einzigartigem Verbündeten und ein umfangreiches VR-Update, das Hitman: World of Assassination noch immersiver macht. Spieler bekommen nicht nur neuen Content, sondern auch technische Verbesserungen, die VR ernsthaft spannend machen. Wer Hitman: World of Assassination auf Steam hat, sollte das Update sofort antesten.