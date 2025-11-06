HITMAN World of Assassination: Bruce Lee betritt das virtuelle Schlachtfeld

Zum 85. Geburtstag der Martial-Arts-Ikone Bruce Lee hat IO Interactive in HITMAN World of Assassination ein besonderes Highlight für Spieler vorbereitet. Die neue Elusive Target-Mission rund um Bruce Lee ist ab sofort spielbar, und das noch bis Donnerstag, den 20. November.

Wer die Mission länger genießen will, kann das Bruce Lee Pack erwerben, das permanenten Zugriff auf den Auftrag bietet und weitere exklusive Inhalte freischaltet.

Agent Lee auf geheimer Mission

In der Mission schlüpfen Spieler in die Rolle von Agent Lee, einem Spion, der die mächtige Concord Union aus Hong Kong infiltriert. Das Syndikat veranstaltet ein geheimes Martial-Arts-Turnier im Himmapan Hotel in Bangkok. Lees Aufgabe ist nicht nur das Turnier gewinnen, sondern auch die Identität des Supreme Leaders aufdecken. Dabei kommt es auf Präzision und Beobachtungsgabe an – Bruce Lees Kampfstil inspiriert die Herausforderung, setzt aber auf cleveres Vorgehen statt auf rohe Gewalt.

IO Interactive betont, dass die Mission eine respektvolle Hommage an Bruce Lee darstellt und sich zugleich nahtlos in die Welt von HITMAN World of Assassination einfügt. Für Fans bedeutet das: ein Arcade-Auftrag, der klassische Assassinen-Mechaniken mit Martial-Arts-Action verbindet, ohne die Identität des Spiels zu verwässern.

Bruce Lee betritt HITMAN World of Assassination als Agent Lee – exklusiv bis 20. November.

Verbesserte Mission und neue Inhalte

Das aktuelle Update bringt nicht nur die Bruce-Lee-Mission ins Spiel, sondern optimiert sie auch spürbar. Über 30 von der Community gemeldete Probleme wurden behoben, der Timer auf 30 Minuten angepasst und der Missionsablauf gestrafft. Spieler können sich so voll auf das Erlebnis konzentrieren, ohne sich durch technische Hürden bremsen zu lassen.

Das Bruce Lee Pack kostet 4,99 € und enthält neben permanentem Zugriff auf „The Dragon“ ein Set von sechs kosmetischen Items für das Freelancer-Safehouse sowie den ikonischen gelben Trainingsanzug, Kali Sticks, Jade-Dagger und Golden Dragon Scissors. Damit erweitert das Pack die Spielmöglichkeiten für Sammler und Fans gleichermaßen.

Für die HITMAN-Community ist die Bruce-Lee-Mission ein gelungener Mix aus Nostalgie, Kampfkunst und typischem IO-Gameplay. Wer den Elusive Target verpasst, kann auf das Pack zurückgreifen und die Mission in Ruhe erkunden. Spielerfragen wie „Wie kann ich Lees Turnier unbemerkt beenden?“ werden so nicht nur zu Herausforderungen, sondern zu echten Spielmomenten, die sich lohnen.