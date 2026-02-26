HITMAN World of Assassination: Milla Jovovich wird ab sofort zum nächsten Elusive Target

IO Interactive bringt frischen Stoff für HITMAN World of Assassination. Beim Game Awards-Auftritt hatte das Studio Milla Jovovich als neues Celebrity Elusive Target vorgestellt. Die Mission „Patient Zero Requiem“ läuft ab sofort und bis 24. März kostenlos – zeitlich begrenzt, wie es das Format verlangt.

Jovovich spielt Lilith Devereux, designierte CEO der Ether Corporation. Wer die Lore kennt, weiß: Ether steht seit Jahren für moralisch fragwürdige Forschung. Jetzt soll sich unter der Oberfläche mehr verbergen als nur ein Machtwechsel.

Dartmoor wird erneut zum Brennpunkt einer eskalierenden Ether-Agenda

Die Mission führt Agent 47 zurück nach Dartmoor ins Anwesen der Familie Carlisle. Dort übernimmt Lilith Devereux offiziell die Führung von Ether, während ihr Aufstieg von einer Reihe mysteriöser Todesfälle begleitet wird. Gregory Carlisle unterstützt sie politisch, doch das eigentliche Risiko liegt laut Briefing tiefer. Unter dem Anwesen schlummert ein biologisches Geheimnis, das Devereux offenbar freisetzen will.

Der Trailer deutet an, dass sie ihr Umfeld bereits instrumentalisiert hat. Gäste werden zur „Vektor-Armee“ und jede Begegnung könnte zur Infektionsquelle werden. Ob das rein narrative Zuspitzung bleibt oder spielmechanisch greifbar wird, sagt IO noch nicht klar. Sollte die Mission tatsächlich mit veränderten NPC-Routinen oder neuen Umweltgefahren arbeiten, wäre das ein sinnvoller Twist für das bekannte Dartmoor-Layout. Bestätigt ist bislang nur das Ziel: Lilith Devereux eliminieren, bevor sich die Lage zuspitzt.

Celebrity Targets bleiben ein kalkuliertes Risiko

Milla Jovovich bringt ohne Zweifel Präsenz mit. Sie beschreibt ihre Figur selbst als „gefährlich, ehrgeizig und mit dunklem Geheimnis“. IO-CEO Hakan Abrak spricht von der Intensität, die sie in die Mission einbringt. Das passt zur Strategie des Studios, nach „Eminem vs. Slim Shady“ erneut Popkultur mit klassischem Stealth-Design zu verbinden.

Der Ansatz funktioniert, solange die Mechanik im Mittelpunkt bleibt. Elusive Targets leben davon, dass es keinen zweiten Versuch gibt. Ein Fehler, und das war es. Wer schnell genug ist, kann versuchen, die Mission abzubrechen und neu zu starten. Dass die Mission kostenlos spielbar ist, senkt die Einstiegshürde. Für Neueinsteiger bietet sich damit ein klarer Testlauf, während Veteranen prüfen können, wie sehr sich das Setting wirklich verändert.

HITMAN World of Assassination setzt weiter auf Event-Struktur statt Vollpreis-DLC

Mit „Patient Zero Requiem“ bleibt IO beim Event-Modell. Zeitlich limitierte Inhalte halten die Community aktiv, ohne das Grundspiel aufzublähen. Gleichzeitig entsteht künstlicher Druck, da Verfügbarkeit und Belohnungen an enge Zeitfenster gebunden sind. Wer in diesem Monat keine Zeit hat, schaut in die Röhre.

Unterm Strich liefert HITMAN World of Assassination hier genau das, was die Reihe stark macht: ein klar definiertes Ziel, ein vertrautes Areal mit potenziell neuen Dynamiken und genug Raum für kreative Lösungswege.

Time is ticking!