Hobbit-Idylle zum Anfassen: „Tales of the Shire“ bringt Mittelerde zum Blühen

Wer schon immer davon träumte, in den flauschigen Pantoffeln eines Hobbits durchs Auenland zu schlurfen, sollte „Tales of the Shire“ im Blick behalten. Trotz einiger Verzögerungen lässt Entwickler Weta Workshop nicht locker und liefert jetzt ein ausführliches Gameplay-Video zur kommenden Lebenssimulation.

Zu sehen gibt’s liebevolle Anpassungsmöglichkeiten für euren Hobbit und dessen Häuschen, gemütliche Gartenarbeit, schnuckelige Schauplätze rund um Wasserau und charmante Erkundungstouren. Entwicklerkommentare geben zudem spannende Einblicke hinter die Kulissen.

„Tales of the Shire“ verspricht eine Auszeit vom Alltag – in digitaler Hobbithöhle, versteht sich. Der Release ist für den 29. Juli auf PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC geplant. Bis dahin: Tee kochen, Füße hoch, Trailer anschauen!