Hogwarts Legacy 2: Live-Service-Pläne endgültig vom Tisch?

Alles in allem dürfte das eine gute Nachricht für Fans sein, die sich vor einer Monetarisierungsstrategie mit endlosen Mikrotransaktionen gefürchtet haben. Hogwarts bleibt also Hogwarts – zumindest vorerst.

Also doch kein „magisches MMO“ in Hogwarts? Zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Dabei war die Idee durchaus da. Laut Schreier gibt es innerhalb von Warner Bros. nach wie vor Leute, die sich vorstellen, dass Spieler gemeinsam durch Hogwarts schlendern, Unterricht nehmen und Zauberwettkämpfe austragen. Doch offenbar blieb es nur bei der Fantasie.

„Viele Leute haben darüber gesprochen, dass Führungskräfte wie David Zaslav und JB Perrette jahrelang nur über Games-as-a-Service geredet haben, aber dieses Mandat existierte schon länger. Doch schaut man sich die aktuellen Projekte an, sieht man: Hogwarts Legacy 2 wird kein Live-Service, der neue Batman-Titel auch nicht und selbst Wonder Woman nicht. Dieses Unternehmen setzt nicht voll auf Games-as-a-Service, sondern auf große Franchises.“

Warner Bros. scheint sich von der großen Live-Service-Idee verabschiedet zu haben – zumindest wenn man aktuellen Aussagen von Branchen-Insider Jason Schreier Glauben schenken darf. Demnach wird Hogwarts Legacy 2 kein Live-Service-Spiel, ebenso wenig wie das nächste Batman-Game von Rocksteady oder das kommende Wonder Woman-Spiel. Was ist passiert?

