Hogwarts Legacy 2: Neue Hinweise dürften Fans aufatmen lassen

Wenn ein Fan-Liebling wie Hogwarts Legacy über Monate hinweg für Spekulationen sorgt, liegt das selten an Zufall. Doch was jetzt aus neuen Jobanzeigen von Warner Bros. Games und Avalanche Software herauszulesen ist, könnte die bisherige Gerüchteküche einmal komplett umkrempeln. Denn plötzlich wirkt ein klassisches, reines Single-Player-Sequel wieder deutlich wahrscheinlicher, und das dürfte viele Spieler aufhorchen lassen.

Ein neues RPG – und es klingt verblüffend vertraut

In mehreren aktuellen Stellenausschreibungen suchen WB Games und Avalanche nach Personal für ein „hochwertiges Single-Player-Action-Adventure-RPG“. Bewerber sollen idealerweise eine Leidenschaft für das zugrunde liegende „Source Material“ mitbringen, ohne den Namen zu nennen, aber mit klarer Ausrichtung auf eine große bestehende Fantasy-Marke.

Parallel dazu tauchte eine weitere Position für das Brand Management auf, die explizit an PC- und Konsolentitel „innerhalb des Harry-Potter-Universums“ gebunden ist. Und zusätzlich wird ein Animator mit Schwerpunkt auf „Creature Design“ gesucht, ein Profil, das nahezu 1:1 zu früheren Anforderungen rund um Hogwarts Legacy passt.

All das wäre für sich genommen noch kein Beweis. Aber es ist ein Bild, das beginnt, sich selbst zu erklären.

Single-Player statt MMORPG? Der Wind dreht sich erneut

Noch vor wenigen Monaten deuteten frühere WB-Listings auf einen Live-Service-Ansatz hin, inklusive MMO-typischer Progressionsmechaniken. Viele Fans sorgten sich, dass ein mögliches Hogwarts Legacy 2 in Richtung Multiplayer-Experiment kippen könnte.

Jetzt zeigt sich eine neue Richtung. Das Single-Player-RPG wirkt wie eine Rückkehr zu dem, was den ersten Teil erfolgreich gemacht hat: einer fokussierten Geschichte, einem klaren Spielfluss und der Freiheit, das Wizarding World-Feeling ohne Online-Druck zu erleben.

Heißt das automatisch, dass Hogwarts Legacy 2 ein Solo-Abenteuer wird? Nicht zwingend, aber die Wahrscheinlichkeit ist gerade deutlich gestiegen. Gleichzeitig bleibt möglich, dass Warner Bros. parallel an mehreren Harry-Potter-Projekten arbeitet: ein Multiplayer-RPG für Fans kooperativer Welten und ein klassisches Single-Player-RPG für jene, die einfach nur in Ruhe durch Hogwarts streifen wollen.

Wie viel Harry Potter steckt noch im Gaming-Plan von Warner Bros.?

Die Strategie von Warner Bros. passt jedenfalls ins Gesamtbild, darunter ein neuer HBO-Serienreboot, ein Themenpark-Ausbau, konstante Investitionen in Wizarding-World-Marken. Eine Fortsetzung von Hogwarts Legacy, einem der meistverkauften Titel 2023, wäre da eher Pflicht als Option.

Dass manche Fans dennoch verunsichert bleiben, ist verständlich. Zu oft wurden ambitionierte Projekte kurzfristig umgelenkt oder auf Live-Service-Schienen gesetzt. Doch aktuell wirkt es so, als würde Avalanche zumindest ein Projekt entwickeln, das wieder auf erzählerische Stärke statt auf monetarisierte Langzeitbindung setzt.

Noch fehlt jede offizielle Bestätigung, und die Jobanzeigen erlauben immer mehrere Interpretationen. Aber die Spur wird klarer: Hogwarts Legacy 2 könnte tatsächlich als Single-Player-RPG in Entwicklung sein.