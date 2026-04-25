Hogwarts Legacy 2: Neue Stellenausschreibungen deuten auf baldige Enthüllung hin

Avalanche Software stellt aktuell gezielt Personal für das Marketing ein, was einen baldigen ersten Trailer zu „Hogwarts Legacy 2“ wahrscheinlich macht. Die Verknüpfung mit der kommenden HBO-Serie könnte zudem den Release-Zeitraum eingrenzen.

Der Entwickler Avalanche Software sucht derzeit nach einem neuen Community Manager sowie einem Video Capture Artist, was erfahrungsgemäß die heiße Phase vor einer offiziellen Spielankündigung einleitet. Während Warner Bros. Games sich noch bedeckt hält, sprechen die spezifischen Rollenprofile eine deutliche Sprache. Wer Gameplay-Szenen für Trailer einfängt und Strukturen für die Community-Kommunikation aufbaut, tut dies selten Jahre im Voraus.

Warum das Timing für eine Ankündigung spricht

Ein Blick auf die Historie des Studios verdeutlicht den Zusammenhang. Im Dezember 2021 stellte Avalanche bereits einen Community Manager ein – exakt vier Monate später folgte die große Enthüllung des ersten „Hogwarts Legacy“. Da ein Community Manager primär dann benötigt wird, wenn Informationen fließen und der Austausch mit den Fans beginnt, deutet die Neubesetzung auf einen ähnlichen Zeitplan hin.

Noch eindeutiger ist die Suche nach einem Video Capture Artist. Dessen Aufgabe besteht explizit darin, kinoreife Gameplay-Sequenzen für Marketing-Material für „Hogwarts Legacy 2“ aufzubereiten. Solche Stellen werden in der Regel erst besetzt, wenn das Spiel optisch und mechanisch repräsentativ genug ist, um der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.

Der wahrscheinlich Release-Korridor

Es ist kein Geheimnis, dass Warner Bros. das Franchise enger verzahnen möchte. Die geplante Harry Potter-Serie auf HBO soll Ende 2026 starten.

Der Marketing-Rhythmus: Beim ersten Teil lag etwa ein Jahr zwischen dem großen Reveal und dem ursprünglichen Release-Fenster.

Beim ersten Teil lag etwa ein Jahr zwischen dem großen Reveal und dem ursprünglichen Release-Fenster. Synergie-Effekte: Ein Release im frühen Jahr 2027 würde perfekt mit dem Hype der ersten TV-Staffel korrespondieren.

Ein Release im frühen Jahr 2027 würde perfekt mit dem Hype der ersten TV-Staffel korrespondieren. Plattform-Partner: Da Sony bereits beim Vorgänger die Marketing-Rechte hielt, wäre eine Ankündigung im Rahmen eines PlayStation-Events (etwa im Mai oder Juni) konsequent, sollte der Deal erneuert worden sein.

Die Funkstille könnte somit bald enden. Ein Nachfolger muss sich allerdings an hohen Erwartungen messen lassen. Während der Erstling durch die detailgetreue Spielwelt bestach, fehlte es im Endgame oft an spielerischer Tiefe und dynamischen Interaktionen innerhalb der Schule. Die frühe Suche nach Marketing-Experten deutet darauf hin, dass Avalanche bereit ist, den technischen Fortschritt des Sequels zu zeigen, was die visuelle Messlatte nochmals höher legen dürfte.

Die Indizienkette ist schlüssig, aber man sollte die Erwartungen an einen sofortigen Release dämpfen. Eine Ankündigung im Sommer 2026 bedeutet bei einem Triple-A-Projekt dieser Größe meist einen Release im ersten Quartal 2027. Der Fokus wird nun darauf liegen, ob Avalanche die Kritikpunkte am ersten Teil in den Griff bekommt.

Glaubt ihr, dass Hogwarts Legacy 2 spielerisch mehr Freiheiten bieten muss – etwa ein echtes Moralsystem oder Quidditch – oder reicht euch eine grafisch aufpolierte Fortsetzung der bekannten Formel?