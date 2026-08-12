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Hogwarts Legacy 2 offiziell von Warner Bros. bestätigt

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Warner Bros. bestätigt Hogwarts Legacy 2 offiziell im Quartalsbericht. Alle Details zur Open-World-Fortsetzung, Strategie und dem Release-Fenster.

Hogwarts Legacy 2 Art

Warner Bros. Discovery führt die Entwicklung von „Hogwarts Legacy 2“ erstmals offiziell im aktuellen Quartalsbericht als aktives Projekt auf. Ein konkretes Erscheinungsdatum nennt der Konzern bislang nicht.

Das beendet die monatelangen Spekulationen um den Nachfolger des Open-World-Rollenspiels, der bislang nur als strategische Absichtserklärung erwähnt wurde. Nun heißt es: „Games remains an important growth lever … including the second installment of Hogwarts Legacy.“

Der Vorgänger verkaufte sich über 24 Millionen Mal. Das Spiel war der umsatzstärkste Titel des Jahres 2023. Nach finanziellen Fehlschlägen mit Live-Service-Experimenten wie „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zieht der Konzern die Notbremse.

Das angekündigte Konsolidierungsjahr dient der strategischen Neuausrichtung. Der Fokus liegt ab sofort auf den vier Kernmarken Harry Potter, Batman oder Mortal Kombat. Risikoreiche Neuentwicklungen treten in den Hintergrund. Bekannte Marken müssen die Bilanz retten.

Synergien mit der HBO-Neuverfilmung

Die Bestätigung fällt in eine Phase, in der Warner die Marke Wizarding World medienübergreifend neu aufstellt. HBO arbeitet parallel an einer mehrstaffeligen Seriencoverage der Buchvorlage.

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Spieleentwicklung benötigt heute Zeiträume von vier bis sechs Jahren. Avalanche Software nutzte für den ersten Teil eine stark modifizierte Unreal Engine 4. Für die Fortsetzung steht der Wechsel auf die Unreal Engine 5 im Raum. Das bedeutet neue Assets, angepasste Tools und grundlegende Architekturänderungen. Aus technischer Sicht ist eine Veröffentlichung vor 2027 oder 2028 unwahrscheinlich. Ein paralleler Marktstart mit der HBO-Serie bietet dem Konzern maximale Synergien bei Marketing und Lizenzverwertung.

Die Ankündigung schafft Klarheit über das Bestehen des Projekts, liefert aber keinerlei technische Fakten oder Terminangaben. Für Käufer bedeutet das schlicht Abwarten. Vor 2027 ist nicht mit spielbarem Material zu rechnen.

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SOURCES:Warner Bros.
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Käse
12. August 2026 14:16

Na hoffentlich werden die Dialoge und die Story nicht wieder von ner Gruppe Schulabgänger geschrieben…

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