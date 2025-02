Hogwarts Legacy 2 und erweitertes erstes Spiel – Warner Bros. mit großen Plänen

Avalanche Software hat in der Vergangenheit bewusst auf DLCs verzichtet. Dennoch gab es nachträgliche Ergänzungen wie den Fotomodus und Mod-Support. Ein großer Inhalts-Drop könnte also bevorstehen, möglicherweise in Form eines erweiterten Director’s Cut . Schreier erwähnt sogar, dass Teile des Suicide Squad-Teams von Rocksteady Studios zur Unterstützung hinzugezogen wurden. Ob das bedeutet, dass Fans mit neuen Quests, Zaubern oder gar spielbaren Regionen rechnen können, bleibt abzuwarten.

Die Magie von Hogwarts Legacy ist noch lange nicht verblasst – im Gegenteil: Laut neuesten Berichten arbeitet Entwickler Avalanche Software nicht nur an einer Fortsetzung, sondern auch an einer erweiterten Neuauflage des ersten Spiels. Diese Informationen stammen von Bloomberg-Journalist Jason Schreier, der bereits mehrfach über die Pläne von Warner Bros. berichtet hat.

What do you think?