Hogwarts Legacy 2: Verkaufserfolg untermauert Spekulationen über Fortsetzung

Warner Bros. Games und Avalanche Software haben offiziell bekannt gegeben, dass Hogwarts Legacy weltweit die Marke von 40 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat. Ein Erfolg, der sowohl kommerziell als auch für die Zukunft der Reihe signalisiert: Die Chancen auf ein Hogwarts Legacy 2 scheinen größer denn je.

Das Open-World-Action-RPG, das auf dem Harry-Potter-Universum basiert, feierte seinen erstmaligen Release am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die Veröffentlichung auf PlayStation 4 und Xbox One folgte am 5. Mai 2023, während die Nintendo Switch am 14. November 2023 und die Switch 2 am 5. Juni 2025 bedient wurde.

Diese breite Plattformverfügbarkeit dürfte wesentlich zum anhaltenden Verkaufserfolg beigetragen haben und zeigt die anhaltende Nachfrage nach immersiven Harry-Potter-Erfahrungen.

Hogwarts Legacy 2 rückt in greifbare Nähe

Die beeindruckenden Verkaufszahlen sind nicht nur eine Bestätigung für die Beliebtheit des ersten Teils, sondern auch ein starkes Argument für Warner Bros., eine Fortsetzung zu entwickeln. Bereits früh kursierten Spekulationen über ein mögliches Hogwarts Legacy 2, sowohl als Single-Player-RPG als auch in Form eines Multiplayer-Ablegers.

Mit 40 Millionen Einheiten im Rücken wächst der Druck, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen, und die bisherigen Stellenausschreibungen von Avalanche Software deuten nun verstärkt auf ein Story-fokussiertes Single-Player-Erlebnis hin.

Thank you to our Community for 40 Million Units sold! #HogwartsLegacy pic.twitter.com/dax3J85vKD — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 17, 2025

Für die Entwickler bedeutet dies nicht nur eine große Verantwortung, sondern auch einen klaren Vorteil. Sie können auf einem bewährten Gameplay-System aufbauen und zugleich neue Inhalte, Kreaturen und Story-Elemente einführen. Fans dürften vor allem gespannt sein, wie die Spielwelt von Hogwarts erweitert wird und welche Mechaniken aus dem ersten Teil übernommen oder überarbeitet werden.

Mit der Kombination aus massivem kommerziellen Erfolg, fortlaufender Aufmerksamkeit der Community und den jüngsten Jobanzeigen ist das Bild für Hogwarts Legacy 2 so klar wie selten zuvor. Warner Bros. und Avalanche Software stehen vor der Wahl, den nächsten großen Schritt im Wizarding World-Universum zu wagen, sei es als Single-Player-RPG, Multiplayer-Erlebnis oder womöglich beide Varianten parallel.

Die 40-Millionen-Marke untermauert das Interesse an neuen Abenteuern in Hogwarts, und ein Nachfolger würde auf ein Publikum treffen, das hungrig nach mehr Geschichten, Magie und offenen Welten ist.