Latest

Hogwarts Legacy 2: Verkaufserfolg untermauert Spekulationen über Fortsetzung

Hogwarts Legacy erreicht 40 Millionen Verkäufe weltweit. Die Erfolgsmeldung stärkt Spekulationen über ein mögliches Singleplayer-Sequel: Hogwarts Legacy 2.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
Hogwarts Legacy

Warner Bros. Games und Avalanche Software haben offiziell bekannt gegeben, dass Hogwarts Legacy weltweit die Marke von 40 Millionen verkauften Einheiten überschritten hat. Ein Erfolg, der sowohl kommerziell als auch für die Zukunft der Reihe signalisiert: Die Chancen auf ein Hogwarts Legacy 2 scheinen größer denn je.

Das Open-World-Action-RPG, das auf dem Harry-Potter-Universum basiert, feierte seinen erstmaligen Release am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Die Veröffentlichung auf PlayStation 4 und Xbox One folgte am 5. Mai 2023, während die Nintendo Switch am 14. November 2023 und die Switch 2 am 5. Juni 2025 bedient wurde.

Diese breite Plattformverfügbarkeit dürfte wesentlich zum anhaltenden Verkaufserfolg beigetragen haben und zeigt die anhaltende Nachfrage nach immersiven Harry-Potter-Erfahrungen.

Hogwarts Legacy 2 rückt in greifbare Nähe

Die beeindruckenden Verkaufszahlen sind nicht nur eine Bestätigung für die Beliebtheit des ersten Teils, sondern auch ein starkes Argument für Warner Bros., eine Fortsetzung zu entwickeln. Bereits früh kursierten Spekulationen über ein mögliches Hogwarts Legacy 2, sowohl als Single-Player-RPG als auch in Form eines Multiplayer-Ablegers.

Mit 40 Millionen Einheiten im Rücken wächst der Druck, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen, und die bisherigen Stellenausschreibungen von Avalanche Software deuten nun verstärkt auf ein Story-fokussiertes Single-Player-Erlebnis hin.

Das könnte dich auch interessieren

Warner Bros Netflix
Warner Bros. bleibt bei Netflix – warum Paramount mit seinem Angebot abblitzt
LEGO Batman Legacy Of The Dark Knight
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Release und Details zur neuen Gotham-Sandbox
Warner Bros Netflix
Netflix vs. Warner Bros vs. Paramount: Der Milliarden-Showdown driftet in einen Bieterkrieg

Für die Entwickler bedeutet dies nicht nur eine große Verantwortung, sondern auch einen klaren Vorteil. Sie können auf einem bewährten Gameplay-System aufbauen und zugleich neue Inhalte, Kreaturen und Story-Elemente einführen. Fans dürften vor allem gespannt sein, wie die Spielwelt von Hogwarts erweitert wird und welche Mechaniken aus dem ersten Teil übernommen oder überarbeitet werden.

Mit der Kombination aus massivem kommerziellen Erfolg, fortlaufender Aufmerksamkeit der Community und den jüngsten Jobanzeigen ist das Bild für Hogwarts Legacy 2 so klar wie selten zuvor. Warner Bros. und Avalanche Software stehen vor der Wahl, den nächsten großen Schritt im Wizarding World-Universum zu wagen, sei es als Single-Player-RPG, Multiplayer-Erlebnis oder womöglich beide Varianten parallel.

Die 40-Millionen-Marke untermauert das Interesse an neuen Abenteuern in Hogwarts, und ein Nachfolger würde auf ein Publikum treffen, das hungrig nach mehr Geschichten, Magie und offenen Welten ist.

Ps5 Sale 25
TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x