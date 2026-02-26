Hogwarts Legacy 2 – Warner Bros. Games kündigt Comeback wichtiger Franchises ab 2027 an

Warner Bros. Discovery spricht öffentlich von einem „Reset Year“ für das Gaming. Gleichzeitig deutet das Management an, dass große Franchises ab 2027/2028 zurückkehren sollen, vermutlich in Form stärker gebündelter Produktionen. Ein zentraler Kandidat dafür bleibt Hogwarts Legacy 2.

Das erste Spiel war ein finanzieller Erfolg und hat sich millionenfach verkauft. Es hat gezeigt, dass die Wizarding World-Marke außerhalb von Filmen und Serien im AAA-Segment funktioniert. Genau deshalb wäre ein Hogwarts Legacy 2 der logische nächste Schritt, sobald die interne Neuausrichtung abgeschlossen ist. Aber logisch heißt nicht automatisch reibungslos.

Die Erwartungshaltung steigt, der Druck auch

Das Management betont gegenüber Variety, dass man nach einer Phase der thematischen Zerstreuung wieder gezielter mit eigenen IPs arbeiten will. Für das Gaming-Team bedeutet das weniger Experimente mit halbherzig lizenzierten Projekten, sondern mehr Fokus auf Marken mit klarer wirtschaftlicher Basis. Ein Sequel zu Hogwarts Legacy passt exakt in dieses Raster.

Ein weiterer Faktor ist die geplante Harry Potter-Serie bei HBO, die laut Aussagen der Verantwortlichen über Jahre hinweg Content liefern soll. Eine strategische Verzahnung zwischen Serie und Spiel wäre naheliegend. Wenn beide Produkte zeitlich aufeinander abgestimmt werden, entsteht ein klarer Synergieeffekt. Für Warner ist das ein klassisches Cross-Media-Modell, das Umsatzquellen bündelt.

Reset-Phase statt Schnellschuss

Im Gaming-Bereich spricht man aktuell von einer Konsolidierungsphase. Die Aussage des Managements, 2025 sei ein „Reset“, deutet darauf hin, dass interne Strukturen bereinigt wurden und Studios wieder klarer priorisieren sollen. Ein ambitioniertes Projekt wie Hogwarts Legacy 2 würde vermutlich erst nach dieser Phase konkret Fahrt aufnehmen. Das Timing 2027 oder 2028 wirkt daher realistisch, wenn man Produktionszyklen großer Open-World-Titel betrachtet.

Warner setzt offenbar darauf, große Marken gezielt neu zu strukturieren, statt sie blind zu verlängern. Ob das bei einem möglichen Hogwarts Legacy 2 funktioniert, hängt davon ab, wie konsequent das Studio bereit ist, echte Verbesserungen einzubauen, und nicht nur bekannte Elemente neu zu verpacken.