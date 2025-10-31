Latest

Hogwarts Legacy 2: Wird das nächste Abenteuer ein ganz anderes Spiel?

Hinweise aus Jobanzeigen lassen vermuten, dass Hogwarts Legacy 2 als Online-Multiplayer-RPG erscheint. Fans fragen sich: Was bedeutet das für die Spielwelt?

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Ein Kommentar
hogwarts legacy 2

Seit dem Erfolg von Hogwarts Legacy warten Fans gespannt auf Neuigkeiten zu einem möglichen Nachfolger. Nun deuten aktuelle Stellenanzeigen von Avalanche Software auf eine überraschende Wendung hin: Könnte Hogwarts Legacy 2 nun doch ein vollwertiges MMORPG werden? Zuletzt ist man vom kompletten Gegenteil ausgegangen.

Hinweise aus den Jobanzeigen

Avalanche sucht derzeit unter anderem nach Designern für „Narrative Systems“ und einen Lead Designer für „World“. Auffällig: Beide Stellen verlangen Erfahrung mit Online-Multiplayer-RPGs und Live-Service-Spielen. Gleichzeitig wird tiefes Wissen über die „Wizarding World“ vorausgesetzt, was stark darauf hindeutet, dass diese Positionen direkt am Hogwarts Legacy-Universum arbeiten könnten.

Besonders interessant sind die Anforderungen an den Narrative-Designer. Interaktive Geschichten, narrative Entscheidungen und die Arbeit innerhalb eines etablierten Franchise werden hier explizit erwähnt. Das klingt nach einem Ansatz, der weit über ein lineares Singleplayer-Erlebnis hinausgeht.

Von Hogwarts nach Online?

Sollte Hogwarts Legacy 2 tatsächlich als MMORPG konzipiert werden, wäre das eine deutliche Abkehr vom Story-fokussierten Einzelspielerformat des ersten Teils. Spieler könnten dann gemeinsam die Welt erkunden, Quests absolvieren und sich in einer persistenten Online-Umgebung weiterentwickeln. Gleichzeitig wirft dies Fragen auf: Wird die offene Spielwelt ausreichend Tiefe bieten, um den Charme der ursprünglichen Geschichte zu bewahren? Und wie werden narrative Entscheidungen in einem Online-Kontext umgesetzt?

Es bleibt wichtig, die Fakten von Spekulationen zu trennen. Jobanzeigen garantieren kein fertiges Produkt, und Avalanche hat bislang keine offizielle Bestätigung abgegeben. Dennoch zeigt die verstärkte Personalsuche, dass an einem größeren Projekt gearbeitet wird. Ob es am Ende wirklich ein MMORPG ist, bleibt abzuwarten.

Für Fans heißt das: Augen offenhalten, aber nicht zu früh aufdrehen. Hogwarts Legacy 2 könnte vieles werden – ein Online-Rollenspiel, ein hybrides Erlebnis oder doch etwas völlig anderes. Die Zukunft der Zauberwelt auf unseren Konsolen wird womöglich spannender, als wir bisher dachten.

VIA:GameRant
Käse
44 Minuten zuvor

Hoffentlich wird es ganz anders als der erste Teil.
Der war ja wirklich dermaßen scheise….
selten so ne kombi aus langweiliger Open world, schlecht geschriebener Story, dummen Hauptbösewichten, blassen NPCs und langweiligen Charakteren gesehen.
Jedes Ubi Spiel ist dagegen ne meisterleistung.

0
